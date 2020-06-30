В ЕАО начинаются выплаты жителям пострадавшего от града поселка

ХАБАРОВСК, 30 июн – РИА Новости. Выплаты компенсаций жителям поселка Николаевка Выплаты компенсаций жителям поселка Николаевка Еврейской автономной области , чьи дома пострадали от крупного града, начинаются во вторник, сообщает правительство региона.

Ранее сообщалось, что град размером с голубиное яйцо обрушился на поселок Николаевка Смидовичского района 13 июня, были повреждены крыши домов и социальных объектов, автомобили, остекление теплиц, погибли огородные посадки. В поселке был введен режим локальной ЧС.

По информации правительства области, ущерб разной степени причинен более 450 частным домам. Областная комиссия по ЧС приняла решение выделить из фонда непредвиденных расходов правительства области 3,5 миллиона рублей на единовременные денежные выплаты жителям пострадавших домов.

"На 25 июня – момент принятия комиссией по ЧС решения о выделении средств на выплаты, соответствующие документы представили 84 человека, 57 из них полагается выплата в 50 тысяч рублей, остальным – 25 тысяч рублей. На их обеспечение из областного резервного фонда по решению комиссии комитету социальной защиты населения ЕАО передано более 3,5 миллиона рублей. Первые выплаты начнутся уже 30 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 50 тысяч рублей выплатят при повреждении более половины кровли дома, а 25 тысяч рублей - если повреждено меньше половины кровли.