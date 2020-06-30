В Киргизии выявили 279 новых случаев COVID-19

"На 30 июня 2020 года по республике зарегистрировано 279 новых случаев СOVID-19, 182 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались семь человек - четыре мужчины и три женщины. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 76 пациентов. На стационарном лечении остаются 721 человек, из которых 23 - в реанимации.