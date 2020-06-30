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В Киргизии выявили 279 новых случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 279 за сутки, семь человек скончались, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:38
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии выявили 279 новых случаев COVID-19

07:38 30.06.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 30 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 279 за сутки, семь человек скончались, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 30 июня 2020 года по республике зарегистрировано 279 новых случаев СOVID-19, 182 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
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По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались семь человек - четыре мужчины и три женщины. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 76 пациентов. На стационарном лечении остаются 721 человек, из которых 23 - в реанимации.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 47 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 830 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 5296. Умерли 57 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2370 пациентов.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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