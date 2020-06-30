В Якутии ожидается похолодание до +18 градусов

"Температурный режим по всей территории региона понизится на 5-8 градусов, то есть установится погода в среднем +23…+26 градусов по Цельсию. К выходным станет еще прохладнее: до +18…+23 градусов. Кому повезет, выпадут сильнее осадки... На 3 июля ожидаются фронтальные осадки с разной интенсивностью", - отметила Маршалик.