В Якутии ожидается похолодание до +18 градусов

ЯКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Аномальная жаркая погода на севере Якутии спадет в первых числах июля до +18 градусов, циклон принесет дожди, грозы и шквальный ветер, сообщила РИА Новости начальник якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.
По словам главного метеоролога республики, с первых чисел июля погода в Якутии поменяется коренным образом. Ожидается похолодание в колымо-индигирских районах. Холодная воздушная масса с северо-запада 1 июля сместится на Булунский и Оленекский улусы республики. В центральных районах Якутии также станет намного прохладнее. Циклон принесет дожди, грозы, шквальный ветер для западных и центральных районов.
"Температурный режим по всей территории региона понизится на 5-8 градусов, то есть установится погода в среднем +23…+26 градусов по Цельсию. К выходным станет еще прохладнее: до +18…+23 градусов. Кому повезет, выпадут сильнее осадки... На 3 июля ожидаются фронтальные осадки с разной интенсивностью", - отметила Маршалик.
Ранее начальник Якутского УГМС рассказала РИА Новости о том, что температура воздуха в якутском городе Верхоянск, известном в мире как северный полюс холода, прогрелась до +38 градусов по Цельсию, причина такой погоды заключается в резко континентальном климате Якутии и мощном антициклоне с Востока, к 27 июня температура в этом городе опустится до +15 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил агентству, жара в Верхоянске может войти в число уникальных метеорологических рекордов.