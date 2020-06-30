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В Якутии ожидается похолодание до +18 градусов
Аномальная жаркая погода на севере Якутии спадет в первых числах июля до +18 градусов, циклон принесет дожди, грозы и шквальный ветер, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:36
республика саха (якутия)
гидрометцентр
верхоянск
общество
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республика саха (якутия)
верхоянск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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республика саха (якутия), гидрометцентр, верхоянск, общество

В Якутии ожидается похолодание до +18 градусов

07:36 30.06.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Панорама города Якутска. Архивное фото
ЯКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Аномальная жаркая погода на севере Якутии спадет в первых числах июля до +18 градусов, циклон принесет дожди, грозы и шквальный ветер, сообщила РИА Новости начальник якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.
По словам главного метеоролога республики, с первых чисел июля погода в Якутии поменяется коренным образом. Ожидается похолодание в колымо-индигирских районах. Холодная воздушная масса с северо-запада 1 июля сместится на Булунский и Оленекский улусы республики. В центральных районах Якутии также станет намного прохладнее. Циклон принесет дожди, грозы, шквальный ветер для западных и центральных районов.
"Температурный режим по всей территории региона понизится на 5-8 градусов, то есть установится погода в среднем +23…+26 градусов по Цельсию. К выходным станет еще прохладнее: до +18…+23 градусов. Кому повезет, выпадут сильнее осадки... На 3 июля ожидаются фронтальные осадки с разной интенсивностью", - отметила Маршалик.
Ранее начальник Якутского УГМС рассказала РИА Новости о том, что температура воздуха в якутском городе Верхоянск, известном в мире как северный полюс холода, прогрелась до +38 градусов по Цельсию, причина такой погоды заключается в резко континентальном климате Якутии и мощном антициклоне с Востока, к 27 июня температура в этом городе опустится до +15 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил агентству, жара в Верхоянске может войти в число уникальных метеорологических рекордов.
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