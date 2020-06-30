В Кузбассе выявили 41 новый случай COVID-19

"Еще у сорока одного пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Двадцать пять пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже семьсот тридцать два человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса девятьсот шестьдесят один больной коронавирусом", - написал глава региона в своем Telegram-канале .

По данным регионального Роспотребнадзора, 14 новых случаев выявлено в Кемерово, восемь – в Прокопьевске, семь – в Киселевске, по четыре – в Новокузнецке и Анжеро-Судженске, два – в Междуреченске, по одному – в Калтане и Кемеровском районе.