https://ria.ru/20200630/1573658855.html
В Кузбассе выявили 41 новый случай COVID-19
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено у 41 жителя Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:36
2020-06-30T08:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
киселевск
кемеровский район
новокузнецк
общество
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киселевск
кемеровский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), киселевск, кемеровский район, новокузнецк, общество
КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено у 41 жителя Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у сорока одного пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Двадцать пять пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже семьсот тридцать два человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса девятьсот шестьдесят один больной коронавирусом", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным регионального Роспотребнадзора, 14 новых случаев выявлено в Кемерово, восемь – в Прокопьевске, семь – в Киселевске, по четыре – в Новокузнецке и Анжеро-Судженске, два – в Междуреченске, по одному – в Калтане и Кемеровском районе.
Среди новых выздоровевших 15 жителей Новокузнецка, девять - из Кемерово, один - из Прокопьевского района.
По данным на вторник, всего в Кузбассе выявлены 1703 случая заражения коронавирусом. Десять человек скончались, 732 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8432 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.