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Приморца, убившего кондуктора, будут принудительно лечить
Суд в Приморье направил на принудительное лечение местного жителя, который убил кондуктора трамвая, а также напал на другого кондуктора и сотрудника депо во... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:34
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572535788_0:46:3072:1774_1400x0_80_0_0_81a80593c184a2f9c965292ed08a424f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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следственный комитет россии (ск рф), владивосток, происшествия

Приморца, убившего кондуктора, будут принудительно лечить

07:34 30.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Суд в Приморье направил на принудительное лечение местного жителя, который убил кондуктора трамвая, а также напал на другого кондуктора и сотрудника депо во Владивостоке, сообщает региональное СУ СК РФ.
Ранее следователи сообщали, что 1 октября 2019 года во Владивостоке мужчина 1980 года рождения несколько раз ударил металлическим прутом по голове женщину-кондуктора в трамвае. Пострадавшая скончалась. После нападения на кондуктора мужчина зашел в трамвайное депо, где с этим же прутом напал на сотрудницу. Также 24 сентября 2019 года фигурант ударил шилом в голову водителя трамвая. Последние две пострадавшие остались живы. Возбуждено дело об убийстве и покушении на убийство. По данным СУ СК, в итоге было установлено, что мужчина не осознавал характер и опасность своих действий и не мог руководить ими.
"По своему психическому состоянию требует постоянного наблюдения и нуждается в применении в отношении него принудительных мер медицинского характера, представляет опасность для себя и окружающих. По результатам рассмотрения уголовного дела судом вынесено постановление о применении в отношении фигуранта принудительных мер и лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)ВладивостокПроисшествия
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