Приморца, убившего кондуктора, будут принудительно лечить

Ранее следователи сообщали, что 1 октября 2019 года во Владивостоке мужчина 1980 года рождения несколько раз ударил металлическим прутом по голове женщину-кондуктора в трамвае. Пострадавшая скончалась. После нападения на кондуктора мужчина зашел в трамвайное депо, где с этим же прутом напал на сотрудницу. Также 24 сентября 2019 года фигурант ударил шилом в голову водителя трамвая. Последние две пострадавшие остались живы. Возбуждено дело об убийстве и покушении на убийство. По данным СУ СК, в итоге было установлено, что мужчина не осознавал характер и опасность своих действий и не мог руководить ими.