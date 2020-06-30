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Кадыров распорядился возобновить пассажирские ж/д перевозки в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в регионе в ближайшее время, а также развеял слухи о повторном... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:29
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, рамзан кадыров, общество

Кадыров распорядился возобновить пассажирские ж/д перевозки в Чечне

07:29 30.06.2020
1300
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в регионе в ближайшее время, а также развеял слухи о повторном введении режима ограничений из-за коронавируса в республике.
Ранее Кадыров объявил о начале третьего этапа снятия ограничений в республике, введенных из-за коронавируса, отменяется пропускной режим и ограничения на передвижение внутри региона.

"Аэропорт "Грозный" работает в штатном режиме. Пассажиры со справками об отсутствии коронавируса или наличия антител могут свободно передвигаться по республике. Я распорядился в ближайшее время возобновить железнодорожные пассажирские перевозки, создать максимально благоприятные условия на границах", - написал Кадыров на своей странице во "Вконтакте".

Глава республики также заявил, что повторный ввод режима ограничений в Чечне с 5 июля - слухи, и эпидемиологическая ситуация в регионе находится под контролем.
"Я развеял слухи, что с 5 июля в республике снова вводится режим ограничений. Это всего лишь слухи. В целом эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем. Больницы возвращаются в штатный режим. Система здравоохранения обеспечена современными СИЗ, медикаментами, ИВЛ, кислородными аппаратами и, самое главное, специалистами высокого уровня. Всего в ЧР на борьбу COVID-19 предусмотрено 2 миллиарда 527 миллионов рублей. Это средства федерального и республиканского бюджетов. На сегодняшний день освоено 78%", - уточнил он.
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Кадыров отметил, что в Чечне сохраняется устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией, несмотря на снятие ограничительных мер.
Власти Чечни с 5 апреля закрыли границы региона для въезда и выезда, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок. Кроме того, было введено ограничение на передвижение по республике с 20.00 до 8.00, а также двухчасовые пропуска для похода в магазин и аптеку.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Рамзан КадыровОбщество
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