Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу

БИШКЕК, 30 июн - РИА Новости. Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева перевели из СИЗО Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) в больницу с диагнозом "внебольничная двусторонняя пневмония", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Госкомитета.
Сообщается, что 29 июня Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие, в связи с чем у него были взяты ПЦР-анализы на COVID-19. Но тест оказался отрицательным.
"В тот же день проведен онлайн-консилиум врачей, после чего поставлен диагноз "внебольничная двухсторонняя пневмония". В этой связи консилиумом врачей принято решение о переводе Атамбаева в больницу на стационарное лечение", - заявил представитель пресс-службы.
Как уточнили в Госкомитете, СИЗО ГКНБ работает в штатном режиме. Проверку на COVID-19 прошли все сотрудники СИЗО ГКНБ, среди которых симптомы коронавирусной инфекции не выявлены.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Экс-президент неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.