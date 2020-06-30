Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573658672.html
Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева перевели из СИЗО Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) в больницу с диагнозом "внебольничная двусторонняя пневмония",... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:27
сооронбай жээнбеков
алмазбек атамбаев
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156174/16/1561741674_0:35:2135:1236_1400x0_80_0_0_d07964f0a149e4a099dd2dbb14841bca.jpg
https://ria.ru/20200630/1573658443.html
7
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156174/16/1561741674_0:35:2135:1236_1400x0_80_0_0_d07964f0a149e4a099dd2dbb14841bca.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156174/16/1561741674_206:0:2135:1447_1400x0_80_0_0_79cb078a3a964f8e6d4cb68641fe8ae2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156174/16/1561741674_481:0:1928:1447_1400x0_80_0_0_ac7f3f6aeb82583580c97f7225aebec4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сооронбай жээнбеков, алмазбек атамбаев, киргизия, в мире

Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу

07:27 30.06.2020
7618
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 30 июн - РИА Новости. Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева перевели из СИЗО Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) в больницу с диагнозом "внебольничная двусторонняя пневмония", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Госкомитета.
Сообщается, что 29 июня Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие, в связи с чем у него были взяты ПЦР-анализы на COVID-19. Но тест оказался отрицательным.
"В тот же день проведен онлайн-консилиум врачей, после чего поставлен диагноз "внебольничная двухсторонняя пневмония". В этой связи консилиумом врачей принято решение о переводе Атамбаева в больницу на стационарное лечение", - заявил представитель пресс-службы.
Как уточнили в Госкомитете, СИЗО ГКНБ работает в штатном режиме. Проверку на COVID-19 прошли все сотрудники СИЗО ГКНБ, среди которых симптомы коронавирусной инфекции не выявлены.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Экс-президент неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Вчера, 07:20Распространение нового коронавируса
Вице-премьер Киргизии Асрандиев заразился коронавирусом
052502
Обсудить 7
Сооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Путин и Лукашенко откроют мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады: Зеленский может стать последним президентом Украины
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки
Тина Канделаки высмеяла смартфоны iPhone
Актер Марат Башаров
Полиция проверила жалобы экс-жен Башарова на побои
Города мира. Бишкек
В столице Киргизии прошел митинг за свободу слова
Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео назвал "безответственными" встречные меры КНР по ограничению виз
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Депутат рассказала о состоянии здоровья экс-президента Киргизии Атамбаева
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом приветствовал отказ суда пересмотреть четыре смертных приговора
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Вице-премьер Киргизии Асрандиев заразился коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Виды Гонконга
В Гонконге прокомментировали возможные санкции США и других стран
Судебный молоток
Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
06:17В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам
06:17Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
06:15На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
06:12На Сахалине явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 59%
05:55Ученые предупредили о риске аварий на объектах энергетики из-за жары
05:51В Венесуэле назвали дату парламентских выборов
Лента новостейМолния