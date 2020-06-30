В Москве десять стационаров вернулись к стандартному режиму работы

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уже 10 городских стационаров Уже 10 городских стационаров Москвы , ранее перепрофилированные для госпитализации пациентов с коронавирусом, вернулись к нормальному режиму работы и приняли на лечение более 7,8 тысячи пациентов, сообщила журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Мы уже несколько недель работаем над обратным перепрофилированием стационаров, которые ранее оказывали помощь пациентам с коронавирусом. Сейчас потребности в таких мощностях нет. Всего на данный момент переведено на стандартный режим работы 10 городских стационаров", - сказала она.

По ее словам, в перепрофилированных клиниках подготовлено порядка 6 тысяч коек.

"На этой неделе к стандартному режиму работы вернулся госпиталь для ветеранов войн №2. Ранее к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи приступили больницы №31, имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, имени Давыдовского, госпиталь на Шаболовке, а также госпитали для ветеранов войн №1 и №3. Эти стационары уже приняли более 7,8 тысячи пациентов", - добавила вице-мэр.

По ее словам, в первую очередь врачи начали прием плановых пациентов по профилям хирургии, травматологии и кардиологии. Весь медицинский персонал клиник, вернувшихся к плановой работе, прошел тестирование на коронавирусную инфекцию, и в будущем сотрудники будут проходить исследования на COVID-19 еженедельно.

"Еще почти 3 тысячи коек готовится в шести стационарах города, которые также в ближайшее время вернутся к стандартному режиму работы. Это больницы №17, №51, №29 имени Н.Э. Баумана, имени С.И. Спасокукоцкого, №1 имени Н.И. Пирогова, а также в туберкулезной больнице имени А.Е. Рабухина. Весь персонал больниц уже прошел тестирование на коронавирусную инфекцию, в стационарах внедряется временный стандарт работы с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19", - отметила вице-мэр.

Она уточнила, что в соответствии с временным стандартом койки в палатах установлены с увеличенными расстоянием. В помещениях предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Госпитализация плановых пациентов проходит в условиях соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Потоки пациентов разделены – используется отдельный вход в здание, проводится необходимая дезинфекция. Прием пациентов ведется по записи с временным интервалом не менее 15 минут.

"Также пациенты проходят тестирование на коронавирус. К плановому лечению врачи приступают только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19. На время ожидания результатов пациентов размещают в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности", - сообщила Ракова.

"В стационарах осуществляется профилактическая и текущая дезинфекция с обработкой высококонтактных поверхностей не реже двух раз в день. Кроме того, для персонала и пациентов установлены дополнительные бесконтактные дозаторы и смесители с некистевым управлением для гигиены рук. Данный стандарт будет соблюдаться во всех больницах, которым предстоит перепрофилирование и возвращение к привычному режиму работы", - добавила заммэра.

По ее словам, в Москве создан резервный коечный фонд на базе пяти временных госпиталей, который дает возможность постепенно возвращать COVID-стационары к приему плановых пациентов.