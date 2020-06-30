https://ria.ru/20200630/1573658584.html
В Новосибирской области коронавирус за сутки выявили у 109 человек
За последние сутки в Новосибирской области выявили 109 новых случаев коронавируса, скончались три человека, сообщает во вторник региональный оперштаб по... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:22
2020-06-30T07:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новосибирск
новосибирская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область, общество
НОВОСИБИРСК, 30 июн - РИА Новости.
За последние сутки в Новосибирской области
выявили 109 новых случаев коронавируса, скончались три человека, сообщает во вторник региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 30 июня, в регионе зарегистрировано 5985 случаев инфицирования СOVID-19 (+109 за последние сутки), включая 362 ребенка. 3496 пациентов выписаны с выздоровлением (+104 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что скончались еще три пациента, инфицированных коронавирусом. Это мужчины в возрасте 65 лет и 79 лет и женщина, ей было 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 96 человек.
"В отделениях реанимации находятся 88 человек. На ИВЛ – 22 пациента", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 53 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска
– 2287. В больницы районов области госпитализировано 636 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели уже более 204 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1094 жителя региона, 25 174 человека сняты с меднаблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф