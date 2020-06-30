https://ria.ru/20200630/1573658479.html
Тина Канделаки высмеяла смартфоны iPhone
Телеведущая Тина Канделаки высмеяла в телеграм-канале смартфоны от Apple. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:22
2020-06-30T15:48
россия
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тина канделаки (тинатин канделаки)
сша
технологии
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Den McVeyder
Печально для поклонников бренда . Не покупал и не собираюсь .
184
Владимир Белогорский
Никогда не надо рассуждать о том, в чём мало чего понимаешь. Оспаривать откровенную недостоверность сказанного рядовым человеком нет смысла. Короче говоря, не нравится чем-то этот смартфон - не покупай и не пользуйся, но языком болтать не надо.
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сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Телеведущая Тина Канделаки
высмеяла в телеграм-канале
смартфоны от Apple
.
Она подчеркнула, что корпорация уже 13 лет выпускает iPhone
, однако за это время "революционность" смартфона сошла на нет. При этом, по словам телеведущей, в новой операционной системе iOS
"слишком много" заимствований от конкурента Android
.
"Сначала было революционно и дорого. Потом добротно и дорого. Следом и дорого, и не очень. Поскольку "революционно" не выходит уже давно, компания делает знаковый шаг и... убирает из комплектации не только наушники, но и зарядку. Когда маркетологи Apple объясняют это борьбой за экологичность, остается только ухмыльнуться. Я, конечно, могу позволить себе купить и наушники, и зарядку, но... так ведь и телефон другой марки купить недолго", — отметила Канделаки.
В конце июня Apple представила iOS 14. На экранах устройств теперь появятся виджеты, размеры и положение которых можно будет регулировать. Пользователи также смогут воспроизводить видео в фоновом режиме: ролик будет проигрываться только в одной части экрана, а вторую можно будет использовать для выполнения других задач. В новом ПО будет доступен встроенный голосовой переводчик, который поддерживает и русский язык.