Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573658479.html
Тина Канделаки высмеяла смартфоны iPhone
Телеведущая Тина Канделаки высмеяла в телеграм-канале смартфоны от Apple. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:48
россия
apple iphone
google android
apple ios
apple
тина канделаки (тинатин канделаки)
сша
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155531/79/1555317930_0:180:3072:1908_1400x0_80_0_0_100760cf59e9c1256f52aabd98233201.jpg
https://ria.ru/20200626/1573530901.html
Печально для поклонников бренда . Не покупал и не собираюсь .
184
Никогда не надо рассуждать о том, в чём мало чего понимаешь. Оспаривать откровенную недостоверность сказанного рядовым человеком нет смысла. Короче говоря, не нравится чем-то этот смартфон - не покупай и не пользуйся, но языком болтать не надо.
174
33
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155531/79/1555317930_0:180:3072:1908_1400x0_80_0_0_100760cf59e9c1256f52aabd98233201.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155531/79/1555317930_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9fd1d54d7f8ea455526fcdb4a336a1b3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155531/79/1555317930_169:0:2217:2048_1400x0_80_0_0_db21740852fa2b0b460dedd99d09549c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, apple iphone, google android, apple ios, apple, тина канделаки (тинатин канделаки), сша, технологии

Тина Канделаки высмеяла смартфоны iPhone

07:22 30.06.2020 (обновлено: 15:48 30.06.2020)
24975
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки высмеяла в телеграм-канале смартфоны от Apple.
Она подчеркнула, что корпорация уже 13 лет выпускает iPhone, однако за это время "революционность" смартфона сошла на нет. При этом, по словам телеведущей, в новой операционной системе iOS "слишком много" заимствований от конкурента Android.
"Сначала было революционно и дорого. Потом добротно и дорого. Следом и дорого, и не очень. Поскольку "революционно" не выходит уже давно, компания делает знаковый шаг и... убирает из комплектации не только наушники, но и зарядку. Когда маркетологи Apple объясняют это борьбой за экологичность, остается только ухмыльнуться. Я, конечно, могу позволить себе купить и наушники, и зарядку, но... так ведь и телефон другой марки купить недолго", — отметила Канделаки.
В конце июня Apple представила iOS 14. На экранах устройств теперь появятся виджеты, размеры и положение которых можно будет регулировать. Пользователи также смогут воспроизводить видео в фоновом режиме: ролик будет проигрываться только в одной части экрана, а вторую можно будет использовать для выполнения других задач. В новом ПО будет доступен встроенный голосовой переводчик, который поддерживает и русский язык.
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
26 июня, 17:56
В iPhone появилась "зловещая" функция
48381146664
Обсудить 33
РоссияApple iPhoneGoogle AndroidApple iOSAppleТина Канделаки (Тинатин Канделаки)СШАТехнологии
Популярные комментарии
Печально для поклонников бренда . Не покупал и не собираюсь .
30 июня, 08:22
Den McVeyder
170400010
Никогда не надо рассуждать о том, в чём мало чего понимаешь. Оспаривать откровенную недостоверность сказанного рядовым человеком нет смысла. Короче говоря, не нравится чем-то этот смартфон - не покупай и не пользуйся, но языком болтать не надо.
30 июня, 07:33
Владимир Белогорский
383100132
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Херсона. 26 июня 2020 года
На улицах Херсона встретились Зеленский и клятва Гитлеру
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Худрук МХАТа призвал "поставить на место" Ефремова
Валентине было всего 20 лет
"Она их знала": что кроется за зверским убийством девушки-сироты в Сибири
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Солдаты армии США в районе оперативной базы Кушамонд в афганской провинции Пактика
Американцы опять мерят русских по себе — и в ущерб своим интересам
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
Адвокат рассказал, чем грозит Волочковой скандал с полицейскими
Российская актриса Виктория Тарасова
Звезда "Глухаря" получила травму, разгружая фуру
Нарушитель, окативший людей водой во Владивостоке
В Приморье на окатившего людей водой водителя Lexus составили протокол
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В России отреагировали на идею США выкупить С-400 у Турции
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады: Зеленский может стать последним президентом Украины
Зенитный ракетный комплекс С-400
В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Президент Франции Эммануэль Макрон
"Холодное восстание". Как французы отплатили Макрону за реформы
Путин: Мы голосуем за страну, в которой хотим жить
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Кадр видео очевидца, на котором мужчину заталкивают в багажник автомобиля в Новосибирске
В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
Президент США Дональд Трамп на лужайке Белого дома после предвыборного митинга в городе Талса, штат Оклахома
СМИ: Трамп оскорблял и унижал Меркель и Мэй в беседах по телефону
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
06:17В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам
06:17Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
06:15На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
06:12На Сахалине явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 59%
05:55Ученые предупредили о риске аварий на объектах энергетики из-за жары
05:51В Венесуэле назвали дату парламентских выборов
Лента новостейМолния