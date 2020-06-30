Тина Канделаки высмеяла смартфоны iPhone

"Сначала было революционно и дорого. Потом добротно и дорого. Следом и дорого, и не очень. Поскольку "революционно" не выходит уже давно, компания делает знаковый шаг и... убирает из комплектации не только наушники, но и зарядку. Когда маркетологи Apple объясняют это борьбой за экологичность, остается только ухмыльнуться. Я, конечно, могу позволить себе купить и наушники, и зарядку, но... так ведь и телефон другой марки купить недолго", — отметила Канделаки.