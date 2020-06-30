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Вице-премьер Киргизии Асрандиев заразился коронавирусом
Коронавирус нашли у вице-премьера Киргизии Эркина Асрандиева, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе правительства республики. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:20
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коронавирус covid-19
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кубатбек боронов
киргизия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, мухаммедкалый абылгазиев, кубатбек боронов, киргизия, в мире

Вице-премьер Киргизии Асрандиев заразился коронавирусом

07:20 30.06.2020
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус. Архивное фото
БИШКЕК, 30 июн - РИА Новости. Коронавирус нашли у вице-премьера Киргизии Эркина Асрандиева, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе правительства республики.
"У Эркина Асрандиева ПЦР-анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат", - заявил представитель кабмина.
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По его словам, вице-премьер продолжает работу в удаленном режиме, заболевание протекает в легкой форме. Он себя хорошо чувствует и проходит соответствующий курс лечения. Однако не сможет принять участие в церемонии принесения присяги членами правительства, которая запланирована на вторник. Также не будут участвовать в ней руководитель аппарата правительства-министр Таалайбек Темиралиев, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, министр юстиции Марат Джаманкулов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов. Они находятся на самоизоляции как контактные лица.
Президент Киргизии 17 июня подписал указ о назначении Кубатбека Боронова новым премьер-министром. Этим же указом он утвердил и состав правительства. Предыдущий премьер Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку по собственному желанию.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мухаммедкалый АбылгазиевКубатбек БороновКиргизияВ мире
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