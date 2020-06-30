Вице-премьер Киргизии Асрандиев заразился коронавирусом

По его словам, вице-премьер продолжает работу в удаленном режиме, заболевание протекает в легкой форме. Он себя хорошо чувствует и проходит соответствующий курс лечения. Однако не сможет принять участие в церемонии принесения присяги членами правительства, которая запланирована на вторник. Также не будут участвовать в ней руководитель аппарата правительства-министр Таалайбек Темиралиев, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, министр юстиции Марат Джаманкулов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов. Они находятся на самоизоляции как контактные лица.