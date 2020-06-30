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В Норильске на месте аварии собрали 23 кубометра топливно-водяной смеси
Специалисты собрали за сутки 23 кубических метра топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрано 33 054 кубометров,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:03
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
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353
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске на месте аварии собрали 23 кубометра топливно-водяной смеси

07:03 30.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Специалисты собрали за сутки 23 кубических метра топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрано 33 054 кубометров, сообщил журналистам во вторник представитель оперативного штаба.
"За сутки собрано топливно-водяной смеси 23 кубометра (всего 33 054 кубометра)", - сказал представитель оперштаба.
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По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 655 тонн загрязненного поверхностного грунта (всего 162 584 тонн). Обработано сорбентом 4,7 километра береговой линии.
На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 437 человек и 211 единиц техники. Авиационная группировка – четыре воздушных судна.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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