В Норильске на месте аварии собрали 23 кубометра топливно-водяной смеси

КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Специалисты собрали за сутки 23 кубических метра топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрано 33 054 кубометров, сообщил журналистам во вторник представитель оперативного штаба.
"За сутки собрано топливно-водяной смеси 23 кубометра (всего 33 054 кубометра)", - сказал представитель оперштаба.
По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 655 тонн загрязненного поверхностного грунта (всего 162 584 тонн). Обработано сорбентом 4,7 километра береговой линии.
На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 437 человек и 211 единиц техники. Авиационная группировка – четыре воздушных судна.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.