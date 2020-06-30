В Норильске на месте аварии собрали 23 кубометра топливно-водяной смеси

Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском

КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Специалисты собрали за сутки 23 кубических метра топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Специалисты собрали за сутки 23 кубических метра топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске , всего с начала работ собрано 33 054 кубометров, сообщил журналистам во вторник представитель оперативного штаба.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 23 кубометра (всего 33 054 кубометра)", - сказал представитель оперштаба.

По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 655 тонн загрязненного поверхностного грунта (всего 162 584 тонн). Обработано сорбентом 4,7 километра береговой линии.

На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 437 человек и 211 единиц техники. Авиационная группировка – четыре воздушных судна.