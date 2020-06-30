Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами

ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" между Россией и талибами, заявил представитель ведомства Джонатан Хоффман.
"Министерство обороны продолжает изучать разведывательную информацию о том, что сотрудники российского ГРУ занимались злонамеренной деятельностью против сил США и коалиции в Афганистане. До настоящего времени министерство обороны не имеет подтверждающих свидетельств", — сказал он.
При этом, по словам Хоффмана, любые данные об угрозе американским военным в Пентагоне воспринимают серьезно.
Ранее New York Times со ссылкой на анонимных представителей разведки опубликовала статью, где утверждалось, что российская сторона предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на солдат США в Афганистане и что Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств не предоставили.
Посольство России в США потребовало от Вашингтона адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД назвал сообщения СМИ фейком, а Трамп — заказухой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию NYT про "сговор" России с талибами, заявил, что это ложь. На вопрос журналистов, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение года, Песков ответил отрицательно.