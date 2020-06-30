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Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами
Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" между Россией и талибами, заявил представитель ведомства Джонатан Хоффман. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:30
россия
министерство обороны сша
афганистан
талибан
в мире
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https://ria.ru/20200630/1573657419.html
Но будет искать. В интернете же написано, что сговор был, а в интернете никогда не врут.
12
Не может быть, видать плохо Ютуб просматривают...🤣🤣🤣
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6
россия
афганистан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:252:1581:1141_1400x0_80_0_0_a83c56833902ca92c37953ce6e5b5081.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство обороны сша, афганистан, талибан, в мире

Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами

06:53 30.06.2020 (обновлено: 09:30 30.06.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" между Россией и талибами, заявил представитель ведомства Джонатан Хоффман.

"Министерство обороны продолжает изучать разведывательную информацию о том, что сотрудники российского ГРУ занимались злонамеренной деятельностью против сил США и коалиции в Афганистане. До настоящего времени министерство обороны не имеет подтверждающих свидетельств", — сказал он.

При этом, по словам Хоффмана, любые данные об угрозе американским военным в Пентагоне воспринимают серьезно.
Ранее New York Times со ссылкой на анонимных представителей разведки опубликовала статью, где утверждалось, что российская сторона предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на солдат США в Афганистане и что Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств не предоставили.
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Посольство России в США потребовало от Вашингтона адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД назвал сообщения СМИ фейком, а Трамп — заказухой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию NYT про "сговор" России с талибами, заявил, что это ложь. На вопрос журналистов, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение года, Песков ответил отрицательно.
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Обсудить 6
РоссияМинистерство обороны СШААфганистанТалибанВ мире
Популярные комментарии
Но будет искать. В интернете же написано, что сговор был, а в интернете никогда не врут.
30 июня, 06:56
Naum Vygodsky
480000
Не может быть, видать плохо Ютуб просматривают...🤣🤣🤣
30 июня, 07:27
Андрей Быстров
0100000
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