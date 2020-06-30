Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами

"Министерство обороны продолжает изучать разведывательную информацию о том, что сотрудники российского ГРУ занимались злонамеренной деятельностью против сил США и коалиции в Афганистане. До настоящего времени министерство обороны не имеет подтверждающих свидетельств", — сказал он.