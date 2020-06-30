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СМИ: разведка информировала Трампа о "предложении" России талибам
Телеканал CNN утверждает со ссылкой на источники, что весной разведка США в предназначенной для американского президента Дональда Трампа сводке информировала,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:51
россия
дональд трамп
владимир путин
афганистан
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, дональд трамп, владимир путин, афганистан, талибан, сша, в мире

СМИ: разведка информировала Трампа о "предложении" России талибам

06:51 30.06.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Телеканал CNN утверждает со ссылкой на источники, что весной разведка США в предназначенной для американского президента Дональда Трампа сводке информировала, что Россия якобы предлагала боевикам радикального движения "Талибан" вознаграждения за нападения на американских солдат в Афганистане.
Отмечается, что подобная оценка, содержащаяся в сводке, была якобы подкреплена "несколькими фрагментами информации", однако сводка в то же время содержала информацию, которая не подтверждала достоверности указанных данных. Телеканал добавляет, что Трамп не всегда или не полностью читает предоставляемую ему сводку.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Вчера, 02:25
Белый дом проведет брифинг про якобы "сговор" России с талибами
По данным телеканала, поскольку информация была достаточно серьезной, сотрудники Совета национальной безопасности провели совещание, чтобы обсудить "возможные варианты ответа, в том числе санкции.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
29 июня, 22:51
В НАТО призвали Россию к "более конструктивной политике" по Афганистану
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
29 июня, 17:39
Пелоси не исключила мер против России после статьи о "сговоре" с талибами
42510012
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РоссияДональд ТрампВладимир ПутинАфганистанТалибанСШАВ мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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