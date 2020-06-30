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Распространение нового коронавируса
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В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 498, 12 человек скончались, сообщает институт Роберта Коха,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
германия
бавария
берлин (город)
в мире
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353
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, германия, бавария, берлин (город), в мире

В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19

06:46 30.06.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 498, 12 человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 262 новых случаях и четырех летальных исходах.
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По информации института, всего в Германии выявили 194 259 человек, заразившихся коронавирусом. Всего скончались 8973 заболевших, выздоровели примерно 179,1 тысячи человек.
Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 400), Северном Рейне-Вестфалии (43 066) и Баден-Вюртемберге (35 620). В Берлине зарегистрированы 8220 случаев инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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