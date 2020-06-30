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В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
За минувшие сутки в Бурятии выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика бурятия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
улан-удэ
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), улан-удэ, общество

В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19

06:45 30.06.2020 (обновлено: 18:33 30.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в Бурятии выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства республики.
Таким образом, общее число инфицированных достигло 2957, 1658 из них — в Улан-Удэ.
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В стационарах находятся 520 человек, в том числе 26 детей, добавили в пресс-службе, отметив, что состояние детей оценивается как удовлетворительное. Еще 331 человек проходит амбулаторное лечение.
В реанимации находятся 18 человек, в том числе трое на ИВЛ. Всего с начала пандемии выздоровели 2085 пациентов, 21 человек скончался.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Улан-УдэОбщество
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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