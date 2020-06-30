https://ria.ru/20200630/1573657951.html
В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
За минувшие сутки в Бурятии выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:45
2020-06-30T18:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика бурятия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
улан-удэ
общество
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https://ria.ru/20200630/1573657572.html
республика бурятия
улан-удэ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573342189_0:146:2657:1641_1400x0_80_0_0_4f4f98f9fb4d161730b663bfdfb9245e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), улан-удэ, общество