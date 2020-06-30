Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным

"COVID-19 оказывает серьезное влияние на то, как мы ведем международную дипломатию. Это касается и проведения саммита АТЭС. Как многие другие межправительственные мероприятия, АТЭС-21 будет проходить с использованием виртуальных цифровых платформ", - говорится в заявлении на сайте новозеландского правительства.