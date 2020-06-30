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Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс и глава минторга Дэвид Паркер сообщили, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:42
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, атэс, новая зеландия, веллингтон (город), в мире

Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным

06:42 30.06.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaЭмблема саммита АТЭС
Эмблема саммита АТЭС
© AP Photo / Aaron Favila
Эмблема саммита АТЭС. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс и глава минторга Дэвид Паркер сообщили, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) под председательством Веллингтона пройдет в 2021 году в виртуальном формате.
"COVID-19 оказывает серьезное влияние на то, как мы ведем международную дипломатию. Это касается и проведения саммита АТЭС. Как многие другие межправительственные мероприятия, АТЭС-21 будет проходить с использованием виртуальных цифровых платформ", - говорится в заявлении на сайте новозеландского правительства.
"Учитывая нынешнюю глобальную обстановку, планировать присутствие столь большого количества высокопоставленных гостей в Новой Зеландии... нецелесообразно", - приводятся в заявлении слова Питерса.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АТЭСНовая ЗеландияВеллингтон (город)В мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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