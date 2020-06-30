https://ria.ru/20200630/1573657880.html
В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
В Новосибирске следователи нашли мужчин, погрузивших человека в багажник автомобиля, сообщает областное управление Следственного комитета. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:35
2020-06-30T14:32
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
ленинский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677197_0:157:503:440_1400x0_80_0_0_7ea8efa3ec576c0b82e93bf643b0ef3c.jpg
https://ria.ru/20200628/1573588653.html
https://ria.ru/20200429/1570724615.html
Владимир Врун-гель
Он просто не хотел идти на голосование.
23
Роман Жарков
Факт: бухать и дебоширить у нас можно, похищать людей - нельзя. Почему не запрещено первое - загадка.
11
новосибирск
ленинский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677197_0:157:503:440_1400x0_80_0_0_7ea8efa3ec576c0b82e93bf643b0ef3c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677197_0:109:504:486_1400x0_80_0_0_78d615f9cc841a972ece58f46cb34225.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677197_0:46:504:549_1400x0_80_0_0_5a186371019f48e99529ac47631e90a9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, ленинский район, происшествия