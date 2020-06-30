В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины

В конце прошлой недели в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором двое неизвестных погрузили мужчину в багажник белой иномарки и увезли. Пользователи рассказали, что это произошло на улице Котовского, при этом, по их словам, похитители избили мужчину.