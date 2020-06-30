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В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
В Новосибирске следователи нашли мужчин, погрузивших человека в багажник автомобиля, сообщает областное управление Следственного комитета. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:32
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
ленинский район
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, ленинский район, происшествия

В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины

06:35 30.06.2020 (обновлено: 14:32 30.06.2020)
7115
© Страница "Инцидент Новосибирск" во ВКонтактеКадр видео очевидца, на котором мужчину заталкивают в багажник автомобиля в Новосибирске
Кадр видео очевидца, на котором мужчину заталкивают в багажник автомобиля в Новосибирске
© Страница "Инцидент Новосибирск" во ВКонтакте
НОВОСИБИРСК, 30 июн — РИА Новости. В Новосибирске следователи нашли мужчин, погрузивших человека в багажник автомобиля, сообщает областное управление Следственного комитета.
В конце прошлой недели в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором двое неизвестных погрузили мужчину в багажник белой иномарки и увезли. Пользователи рассказали, что это произошло на улице Котовского, при этом, по их словам, похитители избили мужчину.
Следователи начали проверку по факту возможного похищения человека и вскоре установили личности подозреваемых.
Сотрудник полиции
28 июня, 15:58
СК изучит видео с мужчиной, которого увезли в багажнике в Новосибирске

"В ходе опроса следователем СК мужчины свои действия объяснили тем, что хотели проучить дебошира, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок в общежитии", — говорится в сообщении.

Проверка продолжается, следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскЛенинский районПроисшествия
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30 июня, 10:32
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Факт: бухать и дебоширить у нас можно, похищать людей - нельзя. Почему не запрещено первое - загадка.
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