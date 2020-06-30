Хабаровчанку и ее знакомых будут судить за хранение автомата Калашникова

ХАБАРОВСК, 30 июн – РИА Новости. Уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в хранении и попытке продать боеприпасы, оставшиеся после смерти ее мужа, а также двух ее односельчан, направлено в суд в Уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в хранении и попытке продать боеприпасы, оставшиеся после смерти ее мужа, а также двух ее односельчан, направлено в суд в Хабаровском крае , сообщает пресс-служба УТ МВД по ДФО.

По версии следствия, после смерти мужа у жительницы села Уська-Орочская Ванинского района Хабаровского края осталось огнестрельное оружие, в том числе модернизированный автомат Калашникова, и боеприпасы к нему. Оружие муж привез домой еще в 1990-х годах. Женщина решила оставить его себе. Она передала оружие и боеприпасы двум своим знакомым односельчанам, один из них уже незаконно хранил патроны и охотничий порох. Следствие полагает, что женщина попросила одного из мужчин найти покупателя на самодельную винтовку, но желающих не нашлось.

Полиция и УФСБ изъяли у женщины и ее знакомых четыре целых единицы и несколько частей огнестрельного оружия, свыше 300 патронов для нарезного оружия, а также охотничий порох общим весом порядка 900 граммов. Согласно заключению экспертов, оружие, боеприпасы и порох пригодны для использования.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением по статьям "Незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов", "Покушение на сбыт оружия", "Незаконное хранение взрывчатых веществ" направлено в суд. Свою вину в хранении оружия и боеприпасов, а также попытке сбыта подсудимые признали", - говорится в сообщении.