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Хабаровчанку и ее знакомых будут судить за хранение автомата Калашникова
Уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в хранении и попытке продать боеприпасы, оставшиеся после смерти ее мужа, а также двух ее односельчан,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:31
ванинский район
хабаровский край
происшествия
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ванинский район, хабаровский край, происшествия

Хабаровчанку и ее знакомых будут судить за хранение автомата Калашникова

06:31 30.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
ХАБАРОВСК, 30 июн – РИА Новости. Уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в хранении и попытке продать боеприпасы, оставшиеся после смерти ее мужа, а также двух ее односельчан, направлено в суд в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба УТ МВД по ДФО.
По версии следствия, после смерти мужа у жительницы села Уська-Орочская Ванинского района Хабаровского края осталось огнестрельное оружие, в том числе модернизированный автомат Калашникова, и боеприпасы к нему. Оружие муж привез домой еще в 1990-х годах. Женщина решила оставить его себе. Она передала оружие и боеприпасы двум своим знакомым односельчанам, один из них уже незаконно хранил патроны и охотничий порох. Следствие полагает, что женщина попросила одного из мужчин найти покупателя на самодельную винтовку, но желающих не нашлось.
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Полиция и УФСБ изъяли у женщины и ее знакомых четыре целых единицы и несколько частей огнестрельного оружия, свыше 300 патронов для нарезного оружия, а также охотничий порох общим весом порядка 900 граммов. Согласно заключению экспертов, оружие, боеприпасы и порох пригодны для использования.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением по статьям "Незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов", "Покушение на сбыт оружия", "Незаконное хранение взрывчатых веществ" направлено в суд. Свою вину в хранении оружия и боеприпасов, а также попытке сбыта подсудимые признали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание по наиболее тяжкому преступлению, связанному с незаконным хранением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору, предусматривает наказание в виде 6 лет лишения свободы.
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