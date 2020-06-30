Под Хабаровском в ДТП погиб сотрудник УФСИН

"Сотрудники находились при исполнении служебного долга, осуществляли плановый выезд на служебном автомобиле "Лада" в исправительные учреждения села Заозерное Хабаровского края. В результате крупного ДТП погиб на месте старший инспектор группы организации и применения средств надзора отдела режима и надзора УФСИН России по Хабаровскому краю капитан внутренней службы Дмитрий Шарапов. Двое его сослуживцев находятся в тяжелейшем состоянии в реанимации", - сообщил представитель пресс-службы.