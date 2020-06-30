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Под Хабаровском в ДТП погиб сотрудник УФСИН
Автомобиль "Лада", который попал в ДПТ возле села Заозерное под Хабаровском, принадлежал управлению Федеральной службы исполнения наказаний, один из погибших в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:28
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
хабаровский край
заозерный
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), хабаровский край, заозерный, происшествия

Под Хабаровском в ДТП погиб сотрудник УФСИН

06:28 30.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 30 июн – РИА Новости. Автомобиль "Лада", который попал в ДПТ возле села Заозерное под Хабаровском, принадлежал управлению Федеральной службы исполнения наказаний, один из погибших в аварии - сотрудник ведомства, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю.
Ранее сообщалось, что вечером в понедельник на трассе возле Заозерного столкнулись "Лада" и Toyota Vitz. Погибли два человека, семеро получили травмы и госпитализированы.
"Сотрудники находились при исполнении служебного долга, осуществляли плановый выезд на служебном автомобиле "Лада" в исправительные учреждения села Заозерное Хабаровского края. В результате крупного ДТП погиб на месте старший инспектор группы организации и применения средств надзора отдела режима и надзора УФСИН России по Хабаровскому краю капитан внутренней службы Дмитрий Шарапов. Двое его сослуживцев находятся в тяжелейшем состоянии в реанимации", - сообщил представитель пресс-службы.
Он отметил, что погибший был опытным и талантливым сотрудником, у него осталась жена и годовалая дочь.
Как сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Хабаровскому краю, из семи пострадавших в аварии, четверо находятся в отделении реанимации, трое - в других отделениях больницы.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Хабаровский крайЗаозерныйПроисшествия
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