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На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
Активисты поискового объединения "Авиапоиск" обнаружили на Дальнем Востоке места крушений двух самолетов, один из которых разбился в 1943 году, сообщает... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:25
дальний восток
тихоокеанский флот вмф россии
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353
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дальний восток, тихоокеанский флот вмф россии, ольгинский район, хабаровский край, общество

На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах

06:25 30.06.2020
573
© Фото : Public domainБомбардировщик СБ
Бомбардировщик СБ
© Фото : Public domain
Бомбардировщик СБ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Активисты поискового объединения "Авиапоиск" обнаружили на Дальнем Востоке места крушений двух самолетов, один из которых разбился в 1943 году, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"Место падения советского скоростного бомбардировщика СБ, который потерпел крушение в 1943 году, было установлено в ходе сложной поисковой разведки в труднопроходимой болотистой местности вблизи озера Болонь Хабаровского края. По архивным данным, самолет разбился в результате столкновения с другим однотипным воздушным судном, место гибели которого было известно ранее", - говорится в сообщении.
Экипаж обнаруженного самолета – три человека - погибли. Найдены элементы парашютных систем и одежды летчиков. На месте установлена памятная табличка. Поиски останков экипажа будут продолжены.
Второй самолет - фронтовой бомбардировщик Ил-28Р - был обнаружен в Ольгинском районе Приморья. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла в 1972 году. Точная информация об экипаже и обстоятельствах крушения пока выясняется.
"АвиаПоиск" уже более 10 лет занимается поиском погибших и пропавших без вести военных лётчиков на Дальнем Востоке. Отряд нашел обломки десятков крылатых машин, большинство из которых состояли на вооружении морской авиации ТОФ. В этом году поисковики планируют проводить работы на 11 местах падения боевых самолетов на территории Приморского, Хабаровского края и Еврейской автономии.
Поисковики
20 января, 13:13
Поисковики проведут работы в местах массовой гибели граждан в ВОВ
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Дальний ВостокТихоокеанский флот ВМФ РоссииОльгинский районХабаровский крайОбщество
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