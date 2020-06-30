На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах

"Место падения советского скоростного бомбардировщика СБ, который потерпел крушение в 1943 году, было установлено в ходе сложной поисковой разведки в труднопроходимой болотистой местности вблизи озера Болонь Хабаровского края. По архивным данным, самолет разбился в результате столкновения с другим однотипным воздушным судном, место гибели которого было известно ранее", - говорится в сообщении.