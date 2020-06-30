На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Активисты поискового объединения "Авиапоиск" обнаружили на Дальнем Востоке места крушений двух самолетов, один из которых разбился в 1943 году, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"Место падения советского скоростного бомбардировщика СБ, который потерпел крушение в 1943 году, было установлено в ходе сложной поисковой разведки в труднопроходимой болотистой местности вблизи озера Болонь Хабаровского края. По архивным данным, самолет разбился в результате столкновения с другим однотипным воздушным судном, место гибели которого было известно ранее", - говорится в сообщении.
Экипаж обнаруженного самолета – три человека - погибли. Найдены элементы парашютных систем и одежды летчиков. На месте установлена памятная табличка. Поиски останков экипажа будут продолжены.
Второй самолет - фронтовой бомбардировщик Ил-28Р - был обнаружен в Ольгинском районе Приморья. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла в 1972 году. Точная информация об экипаже и обстоятельствах крушения пока выясняется.
"АвиаПоиск" уже более 10 лет занимается поиском погибших и пропавших без вести военных лётчиков на Дальнем Востоке. Отряд нашел обломки десятков крылатых машин, большинство из которых состояли на вооружении морской авиации ТОФ. В этом году поисковики планируют проводить работы на 11 местах падения боевых самолетов на территории Приморского, Хабаровского края и Еврейской автономии.