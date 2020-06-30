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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
Российские военные, находящиеся сейчас в Сирии, приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, свои голоса они отдали на российской... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:23
голосование по поправкам в конституцию
россия
война в сирии
конституция рф
тартус (город)
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353
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россия, война в сирии, конституция рф, тартус (город), сирия, в мире

В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию

06:23 30.06.2020
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CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Авиабаза Хмеймим в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
ХМЕЙМИМ (Сирия), 30 июн – РИА Новости. Российские военные, находящиеся сейчас в Сирии, приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, свои голоса они отдали на российской авиабазе Хмеймим, пункте материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус, а также удаленных наблюдательных постах и местах дислокации военной полиции, отделах Центра по примирению враждующих сторон.
Голосование прошло с соблюдением строгих противоэпидемиологических мер. Перед приходом военнослужащих все пункты голосования и прилегающие территории обработали специалисты войск РХБ защиты, всем голосующим измеряли температуру, выдавали перчатки и дезинфицировали руки.
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На авиабазе Хмеймим в честь важного дня даже играл военный оркестр. Именно здесь проголосовало командование группировки Вооруженных Сил РФ в Сирии, а также военнослужащие и гражданский персонал базы.
"Несмотря на то, что мы здесь вдалеке от дома, и выполняем боевую задачу, я считаю, что каждый должен прийти, сделать свой выбор, и это долг каждого гражданина Российской Федерации вне зависимости от того, военнослужащий или гражданский", - отметил военнослужащий авиабазы Михаил Владимиров.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
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Еще один пункт для голосования оборудовали на аэродроме Метрас, где когда-то была американская база, на севере Сирии. В таких отдаленных уголках арабской республики организовать голосование помогают члены избирательной комиссии при посольстве РФ. На эту авиабазу их доставили на вертолете.
"Мы проводим голосование в труднодоступных местах, где каждый военнослужащий может принять участие в голосовании и отдать свой голос… Готовим бюллетени, списки и выезжаем на данную территорию для голосования. При посольстве РФ назначаются члены участковой избирательной комиссии, которые выполняют непосредственные задачи по выездам на участки, где будут голосовать военнослужащие", - рассказала одна из таких представителей комиссии Елена Кулешова.
В Сирии, кроме российских военнослужащих, находятся и гражданские. Они приехали выразить свое отношение к поправкам в консульство РФ в Латакии, причем голосовали в рабочем кабинете консула.
"Каждому российскому гражданину, проживающему вдали от родины, тем более в Сирии, стране воюющей, очень важно ощущать сопричастность к тем событиям, которые происходят на родине. Поэтому столько людей сейчас приходят на участок", - подчеркнул заведующий консульским отделом Заур Гусейнов.
"Голосую первый раз за пределами России. Живу далеко - в портовом городе Тартус. Приехал специально, чтобы проголосовать", - добавил Андрей Карицкий.
В Центре примирения в Алеппо проголосовали военные полицейские и сотрудники ЦПВС.
"За сутки до проведения голосования были проведены экспресс-тесты среди привлекаемого личного состава на содержание иммуноглобулинов. Сегодня проведена двухфазная обработка и соответственно весь личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты в виде масок и одноразовых перчаток ", - рассказал представитель медицинской службы в Алеппо Игорь Бровко.
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