В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию

ХМЕЙМИМ (Сирия), 30 июн – РИА Новости. Российские военные, находящиеся сейчас в Российские военные, находящиеся сейчас в Сирии , приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, свои голоса они отдали на российской авиабазе Хмеймим, пункте материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус , а также удаленных наблюдательных постах и местах дислокации военной полиции, отделах Центра по примирению враждующих сторон.

Голосование прошло с соблюдением строгих противоэпидемиологических мер. Перед приходом военнослужащих все пункты голосования и прилегающие территории обработали специалисты войск РХБ защиты, всем голосующим измеряли температуру, выдавали перчатки и дезинфицировали руки.

На авиабазе Хмеймим в честь важного дня даже играл военный оркестр. Именно здесь проголосовало командование группировки Вооруженных Сил РФ в Сирии, а также военнослужащие и гражданский персонал базы.

"Несмотря на то, что мы здесь вдалеке от дома, и выполняем боевую задачу, я считаю, что каждый должен прийти, сделать свой выбор, и это долг каждого гражданина Российской Федерации вне зависимости от того, военнослужащий или гражданский", - отметил военнослужащий авиабазы Михаил Владимиров.

Еще один пункт для голосования оборудовали на аэродроме Метрас, где когда-то была американская база, на севере Сирии. В таких отдаленных уголках арабской республики организовать голосование помогают члены избирательной комиссии при посольстве РФ. На эту авиабазу их доставили на вертолете.

"Мы проводим голосование в труднодоступных местах, где каждый военнослужащий может принять участие в голосовании и отдать свой голос… Готовим бюллетени, списки и выезжаем на данную территорию для голосования. При посольстве РФ назначаются члены участковой избирательной комиссии, которые выполняют непосредственные задачи по выездам на участки, где будут голосовать военнослужащие", - рассказала одна из таких представителей комиссии Елена Кулешова.

В Сирии, кроме российских военнослужащих, находятся и гражданские. Они приехали выразить свое отношение к поправкам в консульство РФ в Латакии , причем голосовали в рабочем кабинете консула.

"Каждому российскому гражданину, проживающему вдали от родины, тем более в Сирии, стране воюющей, очень важно ощущать сопричастность к тем событиям, которые происходят на родине. Поэтому столько людей сейчас приходят на участок", - подчеркнул заведующий консульским отделом Заур Гусейнов.

"Голосую первый раз за пределами России. Живу далеко - в портовом городе Тартус. Приехал специально, чтобы проголосовать", - добавил Андрей Карицкий.

В Центре примирения в Алеппо проголосовали военные полицейские и сотрудники ЦПВС.