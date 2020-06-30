На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе

"Я ожидаю, что наш городской совет продвинется вперед (по вопросу о памятнике - ред.) в июле-августе и процесс будет позитивным, конструктивным... и уважающим все стороны, причастные к данному вопросу, уважающим нашу историю", - сказал Пэкстон.