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В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим во вторник перестает действовать в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства экологии,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:07
республика саха (якутия)
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152372/41/1523724121_0:255:2733:1792_1400x0_80_0_0_2aa8f2211422ef0f4e611f3eb1307c8a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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республика саха (якутия), происшествия

В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим

06:07 30.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Лесные пожары. Архивное фото
ЯКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Особый противопожарный режим во вторник перестает действовать в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.
"Особый противопожарный режим вводится на 21 день, так что сегодня, 30 июня, завершается действие такого режима на территории республики Саха (Якутия)", - пояснили в пресс-службе.
Ведомство отмечает, что за прошедшие сутки ликвидированы восемь лесных пожаров. Ведется тушение 23 лесных пожаров общей площадью 523 гектара.
На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действуют 147 термоточек на общей площади более 1,1 тысячи гектаров. Их тушение приостановлено решением комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Лесные пожары
Вчера, 02:08
В России за сутки потушили 80 лесных пожаров
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Республика Саха (Якутия)Происшествия
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