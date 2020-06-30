В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим

ЯКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Особый противопожарный режим во вторник перестает действовать в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.

Ведомство отмечает, что за прошедшие сутки ликвидированы восемь лесных пожаров. Ведется тушение 23 лесных пожаров общей площадью 523 гектара.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действуют 147 термоточек на общей площади более 1,1 тысячи гектаров. Их тушение приостановлено решением комиссии по чрезвычайным ситуациям.