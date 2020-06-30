https://ria.ru/20200630/1573657657.html
В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим во вторник перестает действовать в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства экологии,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:07
2020-06-30T06:07
республика саха (якутия)
происшествия
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https://ria.ru/20200629/1573600008.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152372/41/1523724121_0:255:2733:1792_1400x0_80_0_0_2aa8f2211422ef0f4e611f3eb1307c8a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), происшествия