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Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
Норвежская авиакомпания Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing и требует от американской корпорации компенсацию за приостановку эксплуатации Boeing РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:06
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РИА Новости
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353
60
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norwegian air, boeing 737, boeing 787, норвегия, сша, в мире

Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing

06:06 30.06.2020
400
CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 MaxСамолет Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max
CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Норвежская авиакомпания Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing и требует от американской корпорации компенсацию за приостановку эксплуатации Boeing 737 MAX и неполадки с двигателем Boeing 787, сообщило агентство Рейтер.
Сообщается, что Norwegian Air решила отказаться от 92 лайнеров Boeing 737 MAX и еще пяти самолетов Boeing 787 Dreamliner, а также от связанных с ними соглашений по обслуживанию GoldCare.
"Norwegian также подала судебный иск, требуя возврата предоплаты за самолеты и компенсации убытков, связанных с приостановкой эксплуатации 737 MAX и проблемами с двигателем на 787", - приводит агентство сообщение авиакомпании.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и компания Boeing начали в понедельник тестовые полеты 737 MAX, они, как отметили в авиарегуляторе США, продлятся три дня. В ходе полетов будут проверены маневрирование и процедуры реагирования на нештатную ситуацию на предмет их соответствия стандартам регулятора.
Самолет Boeing 737 MAX
Вчера, 20:53
В США начались тестовые полеты Boeing 737 MAX
Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, все люди погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.
В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
Самолет Boeing 737 Max
28 мая, 00:48
Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX
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Norwegian AirBoeing 737Boeing 787НорвегияСШАВ мире
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