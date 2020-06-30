https://ria.ru/20200630/1573657572.html
В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
Еще два пациента с коронавирусом умерли в Приморье, общее число смертей достигло 44, сообщает правительство региона. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:03
2020-06-30T06:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
приморский край
общество
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приморский край
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости.
Еще два пациента с коронавирусом умерли в Приморье
, общее число смертей достигло 44, сообщает правительство региона.
"Количество летальных случаев от COVID увеличилось до 44. Последние жертвы этой коварной инфекции – женщина 76 лет, поступившая в госпиталь уже в тяжелом состоянии и имевшая сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы, а также 72-летний житель Уссурийска с патологией бронхолегочной системы", - говорится в сообщении.
За сутки выявлено 80 заболевших, выписаны 57 человек, всего выздоровели 2745 пациентов. Это почти 64% от общего числа жителей края, которым ранее был диагностирован COVID-19. Сейчас на лечении находится около 1,5 тысячи человек, из них 43 пациента – в тяжелом состоянии.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Режим повышенной готовности был продлен до 30 июня. С 30 июня разрешены тренировки спортивным командам по игровым видам, работа музеев и выставок. Ранее открылись летние кафе и веранды, разрешены прогулки и экскурсии малыми группами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф