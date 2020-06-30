В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом

"Количество летальных случаев от COVID увеличилось до 44. Последние жертвы этой коварной инфекции – женщина 76 лет, поступившая в госпиталь уже в тяжелом состоянии и имевшая сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы, а также 72-летний житель Уссурийска с патологией бронхолегочной системы", - говорится в сообщении.

За сутки выявлено 80 заболевших, выписаны 57 человек, всего выздоровели 2745 пациентов. Это почти 64% от общего числа жителей края, которым ранее был диагностирован COVID-19. Сейчас на лечении находится около 1,5 тысячи человек, из них 43 пациента – в тяжелом состоянии.