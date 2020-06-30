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В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
Еще два пациента с коронавирусом умерли в Приморье, общее число смертей достигло 44, сообщает правительство региона. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:03
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество

В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом

06:03 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом умерли в Приморье, общее число смертей достигло 44, сообщает правительство региона.
"Количество летальных случаев от COVID увеличилось до 44. Последние жертвы этой коварной инфекции – женщина 76 лет, поступившая в госпиталь уже в тяжелом состоянии и имевшая сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы, а также 72-летний житель Уссурийска с патологией бронхолегочной системы", - говорится в сообщении.
За сутки выявлено 80 заболевших, выписаны 57 человек, всего выздоровели 2745 пациентов. Это почти 64% от общего числа жителей края, которым ранее был диагностирован COVID-19. Сейчас на лечении находится около 1,5 тысячи человек, из них 43 пациента – в тяжелом состоянии.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Режим повышенной готовности был продлен до 30 июня. С 30 июня разрешены тренировки спортивным командам по игровым видам, работа музеев и выставок. Ранее открылись летние кафе и веранды, разрешены прогулки и экскурсии малыми группами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский крайОбщество
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