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В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
Губернатор штата Аризона Даг Дьюси вернул в понедельник ряд ограничений по коронавирусу из-за резкой вспышки заболевания. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:03
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, флорида, аризона, сша, в мире

В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу

06:03 30.06.2020
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© AP Photo / Damian DovarganesСторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
© AP Photo / Damian Dovarganes
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Губернатор штата Аризона Даг Дьюси вернул в понедельник ряд ограничений по коронавирусу из-за резкой вспышки заболевания.

"С 8 часов вечера (в понедельник) мы начинаем паузу в работе баров, тренажерных залов, кинотеатров, водных парков и бизнеса по аренде надувных кругов (для водных развлечений — ред.)", - сообщил губернатор в своем Twitter.

Кроме того, он запретил собираться более чем по 50 человек и призвал "ответственно" отметить День независимости США, оставшись дома и не участвуя в крупных мероприятиях.
Начало учебного года в школах штата перенесено на 17 августа, хотя обучение "на удаленке" разрешено начать раньше.
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Число случаев коронавируса в Аризоне резко росло после решения властей штата снять большую часть ограничений по коронавирусу. Если 15 июня число новых случаев составляло около 1 тысячи в день, то в последние четыре дня Аризона фиксирует более 3 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно.
Целый ряд штатов США, включая одни из крупнейших по населению штаты Флорида и Техас, объявили о возврате некоторых ограничений по коронавирусу на фоне резкого роста случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФлоридаАризонаСШАВ мире
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