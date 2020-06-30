В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу

"С 8 часов вечера (в понедельник) мы начинаем паузу в работе баров, тренажерных залов, кинотеатров, водных парков и бизнеса по аренде надувных кругов (для водных развлечений — ред.)", - сообщил губернатор в своем Twitter .

Начало учебного года в школах штата перенесено на 17 августа, хотя обучение "на удаленке" разрешено начать раньше.

Число случаев коронавируса в Аризоне резко росло после решения властей штата снять большую часть ограничений по коронавирусу. Если 15 июня число новых случаев составляло около 1 тысячи в день, то в последние четыре дня Аризона фиксирует более 3 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно.