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Распространение нового коронавируса
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В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Мексике выросло на 3805 за сутки, до 220 657, сообщил глава эпидемиологии... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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мексика
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, мехико (город), мексика, в мире

В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек

06:00 30.06.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Мексике выросло на 3805 за сутки, до 220 657, сообщил глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
"На сегодняшний день в Мексике у 220 657 человек подтвердили заболевание COVID-19. Скончались от этого заболевания 27 121 человек", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
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С понедельника в Мексике вступили в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 18 штатов из 32, включая город Мехико, максимальная угроза заражения COVID-19 красного уровня снижена до оранжевого - высокая опасность. Пошагово открываются центральные городские площади, универмаги и отели, разрешен спорт на открытом воздухе, на неделе заработают рестораны, рынки и салоны красоты.
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Под запретом при оранжевом уровне опасности остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мехико (город)МексикаВ мире
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