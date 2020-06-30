В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Разведка Разведка США заявила о расследовании утечки секретов на фоне скандала вокруг обвинений России в "сговоре" с талибами.

"Мы пока что расследуем предполагаемую развединформацию, о которой недавно упоминали в своих репортажах СМИ. Мы проинформируем президента и лидеров конгресса в подходящее время", - говорится в заявлении Офиса директора национальной разведки США.

При этом в заявлении вообще не упоминается, о какой информации идет речь.

"Выборочная утечка любой секретной информации нарушает жизненно важную работу ведомств по сбору информации, оценке и борьбе с угрозами, а также создает риск для наших сил. Проще говоря, это преступление", - говорится в заявлении.

"К сожалению, раскрытие информации без разрешения ставит под удар нашу возможность когда бы то ни было узнать все подробности относительно данных предположений", - заявили в разведке, вновь не уточнив, о чем идет речь.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой".