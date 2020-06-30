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В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
Разведка США заявила о расследовании утечки секретов на фоне скандала вокруг обвинений России в "сговоре" с талибами. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T05:50
россия
дональд трамп
владимир путин
афганистан
сша
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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россия, дональд трамп, владимир путин, афганистан, сша, в мире

В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами

05:50 30.06.2020
598
© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / File
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Разведка США заявила о расследовании утечки секретов на фоне скандала вокруг обвинений России в "сговоре" с талибами.
"Мы пока что расследуем предполагаемую развединформацию, о которой недавно упоминали в своих репортажах СМИ. Мы проинформируем президента и лидеров конгресса в подходящее время", - говорится в заявлении Офиса директора национальной разведки США.
При этом в заявлении вообще не упоминается, о какой информации идет речь.
"Выборочная утечка любой секретной информации нарушает жизненно важную работу ведомств по сбору информации, оценке и борьбе с угрозами, а также создает риск для наших сил. Проще говоря, это преступление", - говорится в заявлении.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
02:25
Белый дом проведет брифинг про якобы "сговор" России с талибами
"К сожалению, раскрытие информации без разрешения ставит под удар нашу возможность когда бы то ни было узнать все подробности относительно данных предположений", - заявили в разведке, вновь не уточнив, о чем идет речь.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
Вчера, 05:51
Разведка США сочла данные о "сговоре" России с талибами недостоверными
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Ричард Гренелл
Вчера, 07:43
Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
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РоссияДональд ТрампВладимир ПутинАфганистанСШАВ мире
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