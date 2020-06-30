В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу

"По состоянию на 23.06.2020 выдано около 20,5 тысяч санитарно-эпидемиологических заключений, из которых: 19 900 - о соответствии лагерей санитарно-эпидемиологическим правилам (70% от запланированных к работе в 2020 году лагерей); 589 - о несоответствии лагерей санитарно-эпидемиологическим правилам (2,3% от запланированных к работе в 2020 году лагерей)", - говорится в сообщении.