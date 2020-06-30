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В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
Около 20 тысяч российских детских лагерей получили заключения Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T05:47
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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353
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РИА Новости
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60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), жизнь без преград, общество

В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу

05:47 30.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети занимаются футболом во Всероссийском детском центре "Орлёнок"
Дети занимаются футболом во Всероссийском детском центре Орлёнок
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Около 20 тысяч российских детских лагерей получили заключения Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях рисков распространения коронавируса.
"По состоянию на 23.06.2020 выдано около 20,5 тысяч санитарно-эпидемиологических заключений, из которых: 19 900 - о соответствии лагерей санитарно-эпидемиологическим правилам (70% от запланированных к работе в 2020 году лагерей); 589 - о несоответствии лагерей санитарно-эпидемиологическим правилам (2,3% от запланированных к работе в 2020 году лагерей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 88% (311 117 человек) от должностных лиц оздоровительных организаций прошли гигиеническую подготовку и аттестацию, а 85% (303 995 человек) должностных лиц прошли медосмотр.
"Для проведения аккарицидной обработки территорий оздоровительных организаций заключено 80% (13 116 договоров) от необходимых. На поставку пищевых продуктов в оздоровительные организации заключено 83% (20 918 договоров) от запланированных. Сроки начала оздоровительной кампании в субъектах РФ утверждаются региональными нормативными правовыми актами, с учетом эпидемиологической ситуации", - уточнили в ведомстве.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Жизнь без преградОбщество
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