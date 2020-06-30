В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Около 20 тысяч российских детских лагерей получили заключения Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях рисков распространения коронавируса.
"По состоянию на 23.06.2020 выдано около 20,5 тысяч санитарно-эпидемиологических заключений, из которых: 19 900 - о соответствии лагерей санитарно-эпидемиологическим правилам (70% от запланированных к работе в 2020 году лагерей); 589 - о несоответствии лагерей санитарно-эпидемиологическим правилам (2,3% от запланированных к работе в 2020 году лагерей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 88% (311 117 человек) от должностных лиц оздоровительных организаций прошли гигиеническую подготовку и аттестацию, а 85% (303 995 человек) должностных лиц прошли медосмотр.
"Для проведения аккарицидной обработки территорий оздоровительных организаций заключено 80% (13 116 договоров) от необходимых. На поставку пищевых продуктов в оздоровительные организации заключено 83% (20 918 договоров) от запланированных. Сроки начала оздоровительной кампании в субъектах РФ утверждаются региональными нормативными правовыми актами, с учетом эпидемиологической ситуации", - уточнили в ведомстве.