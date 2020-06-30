https://ria.ru/20200630/1573657350.html
На Чукотке вновь включили отопление из-за похолодания
Отопительный период возобновили в Анадыре и городском округе Эгвекинот на Чукотке из-за похолодания, которое уже несколько дней держится в регионе. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T05:39
2020-06-30T05:39
эгвекинот
чукотка
анадырь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151027/87/1510278744_0:558:4000:2808_1400x0_80_0_0_c1ea38865064cf0c44d48a7963fe5ac5.jpg
https://ria.ru/20200618/1573097101.html
https://ria.ru/20200604/1572463120.html
эгвекинот
чукотка
анадырь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151027/87/1510278744_0:558:4000:2808_1400x0_80_0_0_c1ea38865064cf0c44d48a7963fe5ac5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151027/87/1510278744_0:0:4000:3000_1400x0_80_0_0_79380c9a23c1e4f9ec4673126cd9696e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151027/87/1510278744_0:0:3000:3000_1400x0_80_0_0_92b4cc22166878d04b6a2db24f6475e4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эгвекинот, чукотка, анадырь, общество
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости.
Отопительный период возобновили в Анадыре
и городском округе Эгвекинот на Чукотке
из-за похолодания, которое уже несколько дней держится в регионе.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, значительным понижением среднесуточной температуры, а также для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и создания комфортных условий, в многоквартирных домах и социально значимых объектах окружной столицы вновь запустят системы центрального отопления", - говорится в сообщении мэрии Анадыря.
Муниципальное предприятие "Городское коммунальное хозяйство" приступило к заполнению магистральных систем теплоснабжения города.
Отопление вновь подключили и в городском округе Эгвекинот - там среднесуточная температура несколько дней держится на отметке ниже 8 градусов по Цельсию.
"Глава городского округа Эгвекинот
Роман Коркишко принял решение о возобновлении отопительного периода в Эгвекиноте… Ранее отопление включили в селах Конергино и Амгуэма", - говорится в сообщении администрации городского округа.
Во вторник в Анадыре около 5 градусов тепла, в Эгвекиноте - плюс 2. По прогнозу синоптиков, на Чукотке до 1 июля будет облачно, на значительной части округа - небольшой дождь, на севере со снегом, местами туман. На побережье Восточно-Сибирского и Берингова морей порывы ветра до 18 метров в секунду. Температура - от 0 до плюс 5 градусов, местами плюс 5-плюс 10, днем при прояснениях - от 12 до 17.
Накануне начальник Чукотского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Виталий Кейлер сообщил РИА Новости, что вторжение холодных воздушных масс в выходные принесло снег в северные районы Чукотки, похолодание продержится до конца недели.