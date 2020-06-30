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На Чукотке вновь включили отопление из-за похолодания
Отопительный период возобновили в Анадыре и городском округе Эгвекинот на Чукотке из-за похолодания, которое уже несколько дней держится в регионе. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T05:39
эгвекинот
чукотка
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общество
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эгвекинот, чукотка, анадырь, общество

На Чукотке вновь включили отопление из-за похолодания

05:39 30.06.2020
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© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире
© Depositphotos / Georg.S.V
Радиатор отопления в квартире. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Отопительный период возобновили в Анадыре и городском округе Эгвекинот на Чукотке из-за похолодания, которое уже несколько дней держится в регионе.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, значительным понижением среднесуточной температуры, а также для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и создания комфортных условий, в многоквартирных домах и социально значимых объектах окружной столицы вновь запустят системы центрального отопления", - говорится в сообщении мэрии Анадыря.
Муниципальное предприятие "Городское коммунальное хозяйство" приступило к заполнению магистральных систем теплоснабжения города.
Отопление вновь подключили и в городском округе Эгвекинот - там среднесуточная температура несколько дней держится на отметке ниже 8 градусов по Цельсию.
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"Глава городского округа Эгвекинот Роман Коркишко принял решение о возобновлении отопительного периода в Эгвекиноте… Ранее отопление включили в селах Конергино и Амгуэма", - говорится в сообщении администрации городского округа.
Во вторник в Анадыре около 5 градусов тепла, в Эгвекиноте - плюс 2. По прогнозу синоптиков, на Чукотке до 1 июля будет облачно, на значительной части округа - небольшой дождь, на севере со снегом, местами туман. На побережье Восточно-Сибирского и Берингова морей порывы ветра до 18 метров в секунду. Температура - от 0 до плюс 5 градусов, местами плюс 5-плюс 10, днем при прояснениях - от 12 до 17.
Накануне начальник Чукотского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Виталий Кейлер сообщил РИА Новости, что вторжение холодных воздушных масс в выходные принесло снег в северные районы Чукотки, похолодание продержится до конца недели.
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ЭгвекинотЧукоткаАнадырьОбщество
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