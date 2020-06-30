На Чукотке вновь включили отопление из-за похолодания

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, значительным понижением среднесуточной температуры, а также для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и создания комфортных условий, в многоквартирных домах и социально значимых объектах окружной столицы вновь запустят системы центрального отопления", - говорится в сообщении мэрии Анадыря.

Отопление вновь подключили и в городском округе Эгвекинот - там среднесуточная температура несколько дней держится на отметке ниже 8 градусов по Цельсию.

Во вторник в Анадыре около 5 градусов тепла, в Эгвекиноте - плюс 2. По прогнозу синоптиков, на Чукотке до 1 июля будет облачно, на значительной части округа - небольшой дождь, на севере со снегом, местами туман. На побережье Восточно-Сибирского и Берингова морей порывы ветра до 18 метров в секунду. Температура - от 0 до плюс 5 градусов, местами плюс 5-плюс 10, днем при прояснениях - от 12 до 17.