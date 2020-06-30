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Ядерные технологии
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"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
Знаменитая опытно-промышленная установка У-5 в Москве, на которой отрабатывались технологии выделения плутония, необходимого для создания отечественного... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T05:36
ядерные технологии
курчатовский институт
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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новости - ядерные технологии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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курчатовский институт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, ссср, озерск, твэл, новости - ядерные технологии

"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5

05:36 30.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Знаменитая опытно-промышленная установка У-5 в Москве, на которой отрабатывались технологии выделения плутония, необходимого для создания отечественного ядерного оружия, будет выведена из эксплуатации к 2022 году, в ходе работ намечено использовать новые технологии, которые можно будет применить в аналогичных проектах в будущем, сообщается на портале федеральной целевой программы по ядерной и радиационной безопасности.
"По результатам электронного аукциона госкорпорация "Росатом" заключила контракт с АО "Ангарский электролизный химический комбинат" (АЭХК, предприятие топливной компании Росатома ТВЭЛ) на выполнение работ по выводу из эксплуатации ядерной установки У-5... В соответствии с техническим заданием работы должны быть выполнены в течение 2020-2021 годов", - говорится в сообщении.
Установка У-5 располагается на северо-западе Москвы на территории "Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара" (ВНИИНМ, входящего в ТВЭЛ ведущего научного центра Росатома по разработке технологий ядерного топливного цикла и по проблемам материаловедения).
Здание установки У-5 было введено в эксплуатацию в 1945 году в атомном институте НИИ-9 (ныне ВНИИНМ). Оно предназначалось для исследований по отработке технологического процесса выделения плутония, необходимого для создания отечественного ядерного оружия.
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Облучение урана в ядерных реакторах и последующее выделение из него плутония радиохимическими методами считается наиболее трудоемкой частью проектов по созданию ядерного оружия. Но сначала эти процессы надо изучить на экспериментальных установках. С этой точки зрения установка У-5 сыграла в советском атомном проекте такую же роль, как первый отечественный реактор Ф-1, пущенный в 1946 году в Москве по соседству с НИИ-9 в "Лаборатории №2 Академии наук СССР" (ныне Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт").
На реакторе Ф-1 были отработаны технологии, которые легли в основу строительства и эксплуатации на комбинате №817 на Южном Урале (ныне предприятие Росатома "Производственное объединение "Маяк", город Озерск) первого отечественного промышленного реактора "А" для наработки оружейного плутония. А на У-5, построенной недалеко от реактора Ф-1, в атомном институте НИИ-9 (ныне ВНИИНМ), отрабатывались технологии, которые были необходимы для создания первого промышленного радиохимического завода "Б" комбината №817.
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Уран, облученный в реакторе Ф-1, передавался на У-5. В декабре 1947 года на У-5 был выделен первый в СССР препарат трехвалентного плутония массой 73 микрограммов, а к концу 1948 года было получено около 300 миллиграммов концентрированных растворов плутония. На установке впервые в отечественной атомной отрасли испытывали и отрабатывали технику ведения технологических процессов с дистанционным управлением.
Установка была законсервирована в 1965 году. Ее помещения с тех пор поддерживались в радиационно-безопасном состоянии, не возникало рисков нарушения физических барьеров безопасности установки.
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Ранее в помещениях У-5 были выполнены работы по подготовке к выводу установки из эксплуатации. В 2010 году специалисты провели комплексное инженерно-радиационное обследование, в 2011-2012 годах были разработаны и утверждены концепция и проект вывода из эксплуатации, в 2011-2015 годах были удалены технологические среды и источники ионизирующих излучений, выполнена часть работ основного этапа по проекту.
В течение 2020-2021 годов специалистам АЭХК предстоит выполнить работы по дезактивации строительных конструкций, дезактивации и демонтажу инженерных сетей, паспортизации отходов и их передаче на захоронение другому предприятию Росатома, "Национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами". Общая стоимость контракта - более 140 миллионов рублей.
В ходе работ по демонтажу оборудования У-5 планируется внедрить новые разработки, которые можно будет также использовать в аналогичных проектах в будущем. В частности, во ВНИИНМ разработали и изготовили двухрежимную лазерную установку для так называемой абляционно-плазменной чистки радиационно-загрязненных поверхностей. Лазерный метод дезактивации исключает образование и вторичный разнос большого количества жидких радиоактивных отходов или пыли, и при этом не требует присутствия персонала в рабочей зоне.
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Ядерные технологииКурчатовский институтГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МоскваСССРОзерскТВЭЛНовости - Ядерные технологии
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