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Исследование показало выручку фитнес-клубов в Москве после открытия
Выручка фитнес-центров Москвы после возобновления их работы составила половину от показателей начала марта — до введения ограничений из-за коронавируса,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T05:28
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, экономика

Исследование показало выручку фитнес-клубов в Москве после открытия

05:22 30.06.2020 (обновлено: 05:28 30.06.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДевушка в медицинской маске на беговой дорожке в фитнес-клубе Ludus Dome в Москве
Девушка в медицинской маске на беговой дорожке в фитнес-клубе Ludus Dome в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Выручка фитнес-центров Москвы после возобновления их работы составила половину от показателей начала марта — до введения ограничений из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в IT-компании "Эвотор".
Аналитики проанализировали данные онлайн-касс "Эвотор" в торговых точках малого и среднего бизнеса Москвы. Показатели двух последних недель — с 15 по 21 июня и с 22 по 28 июня — сравнивались с данными за неделю со 2 по 8 марта. По данным компании, выручка московского малого и среднего бизнеса на прошлой неделе достигла 72% от показателей начала марта.
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Новый этап снятия ограничений по коронавирусу в Москве наступил 23 июня. Тогда, в частности, открылись фитнес-клубы и бассейны, а также стационарные помещения кафе и ресторанов. "На прошлой неделе в столице заработали 45% несетевых спортивных центров от докризисных показателей. Выручка фитнес-центров на прошлой неделе составила 51% от показателей начала марта", — рассказали в "Эвоторе".
Кроме того, рост показали и другие сегменты, связанные с физкультурой и спортом. Так, оборот магазинов спортивного питания за неделю вырос до 85% от показателей начала марта с 53%, а выручка магазинов спортивных товаров превысила мартовский уровень почти в 1,5 раза и выросла до 142% (плюс 43 процентных пункта за неделю).
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"Количество работающих кафе и ресторанов выросло на прошлой неделе с 44% до 62% от начала марта, а выручка заведений увеличилась до 63,5% от докризисных показателей. Неделей ранее она составляла 45,7% от уровня начала марта", — указали в компании.
Оборот салонов красоты, напротив, сократился за неделю до 83% с 99,5% - "Эвотор" отмечает, что это произошло на фоне сокращения эффекта отложенного спроса. При этом на прошлой неделе выросла выручка небольших частных музеев (до 47% от начала марта с 33%), специализированных продуктовых магазинов (до 121% с 63%), домов быта (до 99% с 88%).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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