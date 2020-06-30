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Трамп ретвитнул видео с парой, направившей оружие на протестующих
Пара, направившая оружие на протестующих, оказалась в центре внимания в США из-за ретвита Дональда Трампа. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T05:20
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
миссури
сша
в мире
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миссури
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, миссури, сша, в мире

Трамп ретвитнул видео с парой, направившей оружие на протестующих

05:20 30.06.2020
841
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
© REUTERS / Leah Millis
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Пара, направившая оружие на протестующих, оказалась в центре внимания в США из-за ретвита Дональда Трампа.
Президент США ретвитнул видео, на котором жители Сент-Луиса в Миссури Марк Маклоски и его жена Патришиа направляют на толпу протестующих автомат и пистолет. Протестующие направлялись к дому губернатора штата, который проживает поблизости.
"Толпа из по меньшей мере 100 человек разбила старинные кованые ворота (квартала) Портленд-плейс и понеслась к моему дому, где моя семья в этот момент ужинала во дворе. Они напугали нас до смерти", - сказал Марк Маклоски местному телеканалу KMOV4.
"Я боялся, что нас убьют в течение нескольких секунд, наш дом сожгут, наших домашних животных убьют. Мы были одни перед лицом разъяренной толпы", - пояснил он.
При этом действия пары подверглись широкому осуждению в интернете.
Массовые протесты и беспорядки прошли в США в конце мая - начале июня после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. В ряде городов имели место массовые поджоги и грабежи. Трамп пообещал ответить силой на грабежи, за что его резко раскритиковали демократы и протестующие.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампМиссуриСШАВ мире
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