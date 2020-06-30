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В Японии более 70 тысячам человек рекомендовано готовиться к эвакуации
Более 70 тысяч человек в городе Кагосима на острове Кюсю в Японии получили рекомендации начать подготовку к эвакуации из-за опасности оползней, сообщает... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T05:27
кагосима (префектура)
япония
в мире
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кагосима (префектура)
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кагосима (префектура), япония, в мире

В Японии более 70 тысячам человек рекомендовано готовиться к эвакуации

05:15 30.06.2020 (обновлено: 05:27 30.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ТОКИО, 30 июн - РИА Новости. Более 70 тысяч человек в городе Кагосима на острове Кюсю в Японии получили рекомендации начать подготовку к эвакуации из-за опасности оползней, сообщает муниципалитет города на своем сайте.
Угроза оползней возникла из-за обильных дождей. Пожилые и люди с ограниченными возможностями уже начали эвакуацию.
На западе и юго-западе Японии со вторника ожидается обильное выпадение осадков, что может привести к разливу рек и сходу оползней. В южной части Кюсю, где находится Кагосима, за сутки - до 1 июля - ожидается выпадение 200 миллиметров осадков.
Демократическая республика Конго
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В ДР Конго десять человек погибли из-за схода оползня
110604
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Кагосима (префектура)ЯпонияВ мире
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