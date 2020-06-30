https://ria.ru/20200630/1573657080.html
В Японии более 70 тысячам человек рекомендовано готовиться к эвакуации
Более 70 тысяч человек в городе Кагосима на острове Кюсю в Японии получили рекомендации начать подготовку к эвакуации из-за опасности оползней, сообщает... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T05:15
2020-06-30T05:27
кагосима (префектура)
япония
в мире
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https://ria.ru/20200629/1573642528.html
1
кагосима (префектура)
япония
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кагосима (префектура), япония, в мире