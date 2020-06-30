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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200630/1573656956.html
В ГД предложили проверять будущих священников на нарушения психики
Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко предлагает проверять будущих священников на судимость и психические отклонения. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T05:02
религия и мировоззрение
схиигумен сергий (николай романов)
евгений марченко
госдума рф
свердловская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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схиигумен сергий (николай романов), евгений марченко, госдума рф, свердловская область

В ГД предложили проверять будущих священников на нарушения психики

05:02 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко предлагает проверять будущих священников на судимость и психические отклонения.
Соответствующее обращение он направил в патриархию в связи с ситуацией вокруг иеромонаха Сергия (Романова). Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Табличка у Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
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Схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил Сергия в служении, схиигумен находится под церковным судом. Кроме того, на Романова заведено административное дело, его рассмотрят 7 июля.
Портал 66.ru в середине июня написал, что в Среднеуральском монастыре в Свердловской области введено круглосуточное дежурство с привлечением казаков по просьбе схиигумена. В Екатеринбургской епархии РИА Новости сообщили, что Романов, являвшийся духовником монастыря, фактически отстранил от управления обителью законную игуменью, монахиню Варвару (Крыгину). В епархии пояснили, что настоятельница покинула обитель вместе сестрами из-за того, что не разделяет позицию схиигумена Сергия. В ГУМВД по Свердловской области РИА Новости заявили, что информация о нарушении общественного порядка в Среднеуральском женском монастыре не соответствует действительности.
Наталья Поклонская
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Депутат пишет в обращении со ссылкой на СМИ, что 15 июня запрещенный в служении Романов забаррикадировался в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Парламентарий отмечает, что к нему поступает много обращений от православной общественности, и, по мнению заявителей, в Среднеуральском женском монастыре и скитах, находящихся под контролем Романова, нарушаются нормы Уголовного кодекса.
По словам Марченко, у обратившихся есть основания полагать, что на территории монастыря и скитов могут насильственно удерживаться люди, в том числе дети, которых разыскивают родственники.
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"Суть изменений в законодательство сводилась бы к изменению норм Трудового кодекса РФ, а также иных законодательных актов, включающих служителей культа в список профессий с обязательным медицинским освидетельствованием на наличие препятствующих служению психических заболеваний, а также предоставлением справки об имеющейся или имевшейся судимости", - говорится в документе.
Депутат уточняет, что будут учитываться преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности.
Депутат также предлагает включить в структуру синодальных учреждений Русской православной церкви отдел по внутренним делам епархий - по примеру органов собственной безопасности МВД России, ведущих деятельность по выявлению и преследованию "преступников в погонах".
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Религия и мировоззрениеСхиигумен Сергий (Николай Романов)Евгений МарченкоГосдума РФСвердловская область
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