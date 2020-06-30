В ГД предложили проверять будущих священников на нарушения психики

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко предлагает проверять будущих священников на судимость и психические отклонения.

Соответствующее обращение он направил в патриархию в связи с ситуацией вокруг иеромонаха Сергия (Романова). Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил Сергия в служении, схиигумен находится под церковным судом. Кроме того, на Романова заведено административное дело, его рассмотрят 7 июля.

Портал 66.ru в середине июня написал, что в Среднеуральском монастыре в Свердловской области введено круглосуточное дежурство с привлечением казаков по просьбе схиигумена. В Екатеринбургской епархии РИА Новости сообщили, что Романов, являвшийся духовником монастыря, фактически отстранил от управления обителью законную игуменью, монахиню Варвару (Крыгину). В епархии пояснили, что настоятельница покинула обитель вместе сестрами из-за того, что не разделяет позицию схиигумена Сергия. В ГУМВД по Свердловской области РИА Новости заявили, что информация о нарушении общественного порядка в Среднеуральском женском монастыре не соответствует действительности.

Депутат пишет в обращении со ссылкой на СМИ, что 15 июня запрещенный в служении Романов забаррикадировался в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Парламентарий отмечает, что к нему поступает много обращений от православной общественности, и, по мнению заявителей, в Среднеуральском женском монастыре и скитах, находящихся под контролем Романова, нарушаются нормы Уголовного кодекса.

По словам Марченко, у обратившихся есть основания полагать, что на территории монастыря и скитов могут насильственно удерживаться люди, в том числе дети, которых разыскивают родственники.

"Суть изменений в законодательство сводилась бы к изменению норм Трудового кодекса РФ, а также иных законодательных актов, включающих служителей культа в список профессий с обязательным медицинским освидетельствованием на наличие препятствующих служению психических заболеваний, а также предоставлением справки об имеющейся или имевшейся судимости", - говорится в документе.

Депутат уточняет, что будут учитываться преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности.