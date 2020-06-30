Ученые рассказали, когда можно обнаружить начало смерчей над Черным морем

"Информация с находящихся в районе Адлера шести Допплеровских метеорологических радиолокаторов (ДМРЛ) поступает в специализированный центр мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, который расположен в Сочи. Данные обновляются каждые 10 минут, что позволяет обнаружить формирование смерча за 20-40 минут", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.