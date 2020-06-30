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Ученые рассказали, когда можно обнаружить начало смерчей над Черным морем
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) считают, что находящиеся возле... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T04:54
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)
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РИА Новости
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353
60
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всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)

Ученые рассказали, когда можно обнаружить начало смерчей над Черным морем

04:54 30.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкНа берегу Черного моря в Евпатории во время шторма
На берегу Черного моря в Евпатории во время шторма
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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На берегу Черного моря в Евпатории во время шторма. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) считают, что находящиеся возле Адлера шесть метеорологических локаторов позволяют обнаружить формирование смерчей за 20-40 минут.

"Информация с находящихся в районе Адлера шести Допплеровских метеорологических радиолокаторов (ДМРЛ) поступает в специализированный центр мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, который расположен в Сочи. Данные обновляются каждые 10 минут, что позволяет обнаружить формирование смерча за 20-40 минут", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что для своевременного оповещения очень важно проверить прохождение сигнала между региональными диспетчерскими управлениями Кубаньэнерго, специализированным центром Росгидромета, ЦУКСов Краснодарского края, города Сочи и соответствующих ЕДДС, где будет зафиксировано возможное образование смерча.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.
Шторм на Черном море
04:47
Ученые предупредили о росте риска смерчей на побережье Черного моря
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Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)
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