Ученые рассказали, когда можно обнаружить начало смерчей над Черным морем

"Информация с находящихся в районе Адлера шести Допплеровских метеорологических радиолокаторов (ДМРЛ) поступает в специализированный центр мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, который расположен в Сочи. Данные обновляются каждые 10 минут, что позволяет обнаружить формирование смерча за 20-40 минут", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что для своевременного оповещения очень важно проверить прохождение сигнала между региональными диспетчерскими управлениями Кубаньэнерго, специализированным центром Росгидромета, ЦУКСов Краснодарского края, города Сочи и соответствующих ЕДДС, где будет зафиксировано возможное образование смерча.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.