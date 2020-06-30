Под Хабаровском в ДТП погибли два человека

"Водитель автомобиля "Лада", двигаясь со стороны села Заозерное в сторону города Хабаровска в районе 6-го километра дороги Матвеевка – Заозерное пересек сплошную линию дорожной разметки, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Vitz. В результате ДТП погибли два человека – водитель Vitz и пассажир "Лады", кроме того семеро получили травмы различной степени тяжести", - сказал представитель ГИБДД.