Под Хабаровском в ДТП погибли два человека

ХАБАРОВСК, 30 июн – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись у села Заозерное в Хабаровском крае, в результате чего погибли два человека и семеро пострадали, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по региону.
Собеседник агентства отметил, что авария произошла в понедельник в 21.50 (14.50 мск).
"Водитель автомобиля "Лада", двигаясь со стороны села Заозерное в сторону города Хабаровска в районе 6-го километра дороги Матвеевка – Заозерное пересек сплошную линию дорожной разметки, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Vitz. В результате ДТП погибли два человека – водитель Vitz и пассажир "Лады", кроме того семеро получили травмы различной степени тяжести", - сказал представитель ГИБДД.
Он уточнил, что в "Ладе" пострадали 2 человека, в Toyota Vitz - пятеро. Все пострадавшие доставлены в две краевые больницы. Проводится проверка.