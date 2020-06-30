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Под Хабаровском в ДТП погибли два человека
Два автомобиля столкнулись у села Заозерное в Хабаровском крае, в результате чего погибли два человека и семеро пострадали, сообщили РИА Новости в управлении... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T04:36
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
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353
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60
хабаровский край, происшествия

Под Хабаровском в ДТП погибли два человека

04:36 30.06.2020
626
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАБАРОВСК, 30 июн – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись у села Заозерное в Хабаровском крае, в результате чего погибли два человека и семеро пострадали, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по региону.
Собеседник агентства отметил, что авария произошла в понедельник в 21.50 (14.50 мск).
"Водитель автомобиля "Лада", двигаясь со стороны села Заозерное в сторону города Хабаровска в районе 6-го километра дороги Матвеевка – Заозерное пересек сплошную линию дорожной разметки, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Vitz. В результате ДТП погибли два человека – водитель Vitz и пассажир "Лады", кроме того семеро получили травмы различной степени тяжести", - сказал представитель ГИБДД.
Он уточнил, что в "Ладе" пострадали 2 человека, в Toyota Vitz - пятеро. Все пострадавшие доставлены в две краевые больницы. Проводится проверка.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
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