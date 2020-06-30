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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200630/1573656679.html
Эксперт спрогнозировал курс рубля к концу года
Доллар скоро может вернуться к отметке 60 рублей, так как разница между инфляцией в России и в США сокращается, а бюджетное правило защищает отечественную... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
ярослав романчук
сша
экономика
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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динамика курсов валют, ярослав романчук, сша, экономика

Эксперт спрогнозировал курс рубля к концу года

04:31 30.06.2020 (обновлено: 06:26 30.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЖенщина возле электронного табло с курсом валют в Москве
Женщина возле электронного табло с курсом валют в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Доллар скоро может вернуться к отметке 60 рублей, так как разница между инфляцией в России и в США сокращается, а бюджетное правило защищает отечественную валюту от влияния сильных колебаний цены на нефть, сказал в интервью РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.

"Сейчас доллар вполне может вернуться на 60 рублей, я этого совершенно не исключаю именно потому, что не накоплен значительный инфляционный дифференциал с долларом. Накопленная инфляция за период кризиса не показывает ничего выдающегося – те 4%, которые установлены таргетом, и 2%, которые наблюдаются в США – не такие вещи, которые должны фундаментально ослаблять курс, и в такой ситуации курс определяется конъюнктурой", — сказал он.

В то же время эксперт отметил, что хотя в течение года есть возможность увидеть курс 60-63 рубля за доллар, но он не может сказать, что это самый вероятный вариант.
По словам Романчука, раньше в России был такой паттерн, что каждый кризис выводил на новую более высокую ступень пару доллар-рубль и оттуда курс не возвращался. "Сейчас мы видим незначимые колебания с точки зрения золотовалютных резервов для Банка России, если с ними сравнивать. И при этом курс спокойно удержался (во время пандемии – ред.), не было систематического избавления от рубля. Я думаю, что это действительно может быть фундаментом для укрепления отечественной валюты", — сказал он.
Что касается динамики курса до конца года, то, по оценке эксперта, пара доллар-рубль, вероятнее всего, будет находиться в диапазоне 65-75 рублей за доллар.
"Но принципиального значения для устойчивости рубля это не имеет. Важно, чтобы курс оставался плавающим и не было тренда на устойчивое ослабление рубля… При этом самая главная нестабильная компонента, которая влияла на курс раньше, до 2016 года – колебания нефти – убрана благодаря бюджетному правилу", — добавил он.
Мужчина возле электронного табло с курсом валют в Москве
Вчера, 13:38Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт: курс доллара к концу года может подняться до 73 рублей
980004
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЯрослав РоманчукСШАЭкономика
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