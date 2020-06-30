Эксперт спрогнозировал курс рубля к концу года

"Сейчас доллар вполне может вернуться на 60 рублей, я этого совершенно не исключаю именно потому, что не накоплен значительный инфляционный дифференциал с долларом. Накопленная инфляция за период кризиса не показывает ничего выдающегося – те 4%, которые установлены таргетом, и 2%, которые наблюдаются в США – не такие вещи, которые должны фундаментально ослаблять курс, и в такой ситуации курс определяется конъюнктурой", — сказал он.