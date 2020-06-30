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СМИ: Трамп оскорблял и унижал Меркель и Мэй в беседах по телефону
Президент США Дональд Трамп в ходе засекреченных телефонных переговоров называл канцлера Германии Ангелу Меркель "глупой" и обвинял ее в том, что она находится... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T04:50
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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герберт макмастер, рекс тиллерсон, джон болтон, дональд трамп, тереза мэй, ангела меркель, великобритания, франция, германия, сша, в мире

СМИ: Трамп оскорблял и унижал Меркель и Мэй в беседах по телефону

04:26 30.06.2020 (обновлено: 04:50 30.06.2020)
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© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп на лужайке Белого дома после предвыборного митинга в городе Талса, штат Оклахома
Президент США Дональд Трамп на лужайке Белого дома после предвыборного митинга в городе Талса, штат Оклахома
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе засекреченных телефонных переговоров называл канцлера Германии Ангелу Меркель "глупой" и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России, а экс-премьера Великобритании Терезу Мэй называл "дурой", критикуя ее бесхарактерность в отношении Brexit, передает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По сведениям телеканала, в разговорах с Меркель и Мэй американский президент унижал их, совершая "жестокие нападки". По словам одного из источников телеканала, обличительные речи лидера США были "почти садистскими".

"Некоторые вещи, которые он говорил Ангеле Меркель, просто невероятны: он называл ее "глупой" и обвинял в том, что она находится в кармане у русских... Наибольшую жесткость (в телефонных звонках) он проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков, и он наиболее слаб с теми, с кем он должен быть жестким", — заявил один из источников телеканала.

Неназванный немецкий чиновник подтвердил, как отмечается, что звонки были "настолько необычайны", что в Берлине приняли специальные меры, чтобы сохранить содержание бесед в тайне. Чиновник, на которого ссылается телеканал, назвал поведение Трампа "очень агрессивным", отметив, что по этой причине круг людей, участвующих в мониторинге звонков Меркель, сократился.
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"Унизительными и издевательскими", по утверждению источников канала, были и разговоры Трампа с Мэй, которую он "называл "дурой", а также бесхребетной в связи с ее подходом к Brexit, НАТО и иммиграционным вопросам".
Кроме того, по словам источников, во время телефонных разговоров Трамп "регулярно издевался и унижал" других лидеров западных стран, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона. Нападкам Трампа подвергались и канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
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В то же время, как передает телеканал, влиятельные лидеры стран, такие как президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган, в ходе засекреченных телефонных разговоров так часто "переигрывали" американского коллегу, что ряд высокопоставленных чиновников США убедились, что Трамп представляет угрозу для национальной безопасности страны.
Телеканал отмечает со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома и американской разведки, что Трамп "систематически был не готов к обсуждению серьезных вопросов". Сообщается, что к выводу о том, что в отношениях с иностранными лидерами Трамп часто "бредил", как выразились два источника телеканала, пришли экс-советники президента по нацбезопасности Герберт Макмастер и Джон Болтон, экс-министр обороны Джеймс Мэттис, экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон, а также экс-глава аппарата Белого дома Джон Келли и сотрудники разведки.
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Герберт МакмастерРекс ТиллерсонДжон БолтонДональд ТрампТереза МэйАнгела МеркельВеликобританияФранцияГерманияСШАВ мире
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