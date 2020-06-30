СМИ: Трамп оскорблял и унижал Меркель и Мэй в беседах по телефону

"Некоторые вещи, которые он говорил Ангеле Меркель, просто невероятны: он называл ее "глупой" и обвинял в том, что она находится в кармане у русских... Наибольшую жесткость (в телефонных звонках) он проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков, и он наиболее слаб с теми, с кем он должен быть жестким", — заявил один из источников телеканала.