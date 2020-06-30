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Главе СК доложат о проверке по нападению алабая на женщину в Подмосковье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки сообщений СМИ о том, что женщине ампутировали руку после... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T04:17
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
раменское
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, раменское, московская область (подмосковье), происшествия

Главе СК доложат о проверке по нападению алабая на женщину в Подмосковье

04:06 30.06.2020 (обновлено: 04:17 30.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки сообщений СМИ о том, что женщине ампутировали руку после нападения собаки в Подмосковье, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку сообщений СМИ о том, что женщине ампутировали руку после нападения собаки в Подмосковье.
"Сегодня сообщалось, что в деревне Ивановка Раменского городского округа собака породы Алабай напала на женщину, гуляющую с ребенком. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, однако поврежденную собакой руку пришлось ампутировать ... Александр Бастрыкин поручил руководству вышеуказанных следственных подразделений представить подробный доклад по указанным процессуальным проверкам и уголовным делам", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинРаменскоеМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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