https://ria.ru/20200630/1573656568.html
Главе СК доложат о проверке по нападению алабая на женщину в Подмосковье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки сообщений СМИ о том, что женщине ампутировали руку после... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T04:06
2020-06-30T04:17
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
раменское
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200225/1565152594.html
раменское
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564686126_0:36:2882:1657_1400x0_80_0_0_0126113a2a00ef130f89127dadf83c53.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, раменское, московская область (подмосковье), происшествия