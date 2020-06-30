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Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео во вторник выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T03:56
майк помпео
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353
60
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майк помпео, совет безопасности оон, оон, иран, сша, в мире

Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

03:56 30.06.2020
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© REUTERS / Yuri Gripas/PoolГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© REUTERS / Yuri Gripas/Pool
ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео во вторник выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана, сообщает пресс-служба госдепартамента.
Отмечается, что на заседании также будет обсуждаться девятый доклад генсека ООН о ходе выполнения резолюции 2231 СБ ООН, которая предусматривала "ядерное соглашение" с Ираном – Совместный всеобъемлющий план действий.
Ранее США и Помпео неоднократно выступали против окончания оружейного эмбарго, которое было введено СБ ООН. В Вашингтоне обещали, что не допустят этого.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
Вчера, 09:41
МИД Ирана пригрозил последствиями в случае продления оружейного эмбарго
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Майк ПомпеоСовет Безопасности ООНООНИранСШАВ мире
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