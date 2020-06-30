https://ria.ru/20200630/1573656509.html
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео во вторник выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T03:56
2020-06-30T03:56
майк помпео
совет безопасности оон
оон
иран
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, совет безопасности оон, оон, иран, сша, в мире