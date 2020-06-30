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Эспер и министр обороны Нидерландов обсудили сдерживание Москвы и Пекина
Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд обсудили по телефону противостояние России и КНР, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T04:08
россия
марк эспер
министерство обороны сша
нато
китай
нидерланды
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, марк эспер, министерство обороны сша, нато, китай, нидерланды, сша, в мире

Эспер и министр обороны Нидерландов обсудили сдерживание Москвы и Пекина

03:54 30.06.2020 (обновлено: 04:08 30.06.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд обсудили по телефону противостояние России и КНР, сообщила в понедельник пресс-служба Пентагона.
"Министр обороны поблагодарил Нидерланды за постоянную поддержку в противостоянии усилиям России и КНР в Европе", - говорится в сообщении.
Обсуждались также борьба с коронавирусом и вопросы НАТО. Сообщается, что стороны упомянули и 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, помянув "тех, кто пожертвовал жизнью за наши общие ценности и свободу".
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РоссияМарк ЭсперМинистерство обороны СШАНАТОКитайНидерландыСШАВ мире
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