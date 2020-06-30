https://ria.ru/20200630/1573656482.html
Эспер и министр обороны Нидерландов обсудили сдерживание Москвы и Пекина
Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд обсудили по телефону противостояние России и КНР, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T03:54
2020-06-30T04:08
россия
марк эспер
министерство обороны сша
нато
китай
нидерланды
сша
в мире
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https://ria.ru/20200630/1573655809.html
1
россия
китай
нидерланды
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156176/24/1561762409_0:236:3072:1964_1400x0_80_0_0_d0af02ecce2b46d2ab87ae2f780c82be.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, марк эспер, министерство обороны сша, нато, китай, нидерланды, сша, в мире