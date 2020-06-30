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На северо-востоке Москвы восстановили движение транспорта после пожара
Движение транспорта в районе улицы Проходчиков на северо-востоке Москвы, где произошел пожар, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба Центра организации... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T03:52
взрыв газа на северо-востоке москвы
мосгаз
москва
происшествия
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взрыв газа на северо-востоке москвы, мосгаз, москва, происшествия

На северо-востоке Москвы восстановили движение транспорта после пожара

03:52 30.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Движение транспорта в районе улицы Проходчиков на северо-востоке Москвы, где произошел пожар, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения в Twitter.
Ранее сообщалось, что в понедельник после хлопка газа четыре квартиры загорелись на третьем этаже дома на улице Проходчиков. В 14.03 пожар локализовали на 150 квадратных метрах, в 14.32 - ликвидировали. Спасены 17 человек, трое из них госпитализированы, погибших нет. По итогам осмотра пострадавшей квартиры специалисты Мосгаза установили, что газовые приборы не повреждены. Было перекрыто движение по улице Проходчиков - от дома 114 корпус 1 по Ярославскому шоссе до Малыгинского проезда, а также по Мякининскому проезду - от Ярославского шоссе до улицы Проходчиков.
"Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы у жилого дома на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
Вчера, 15:36
Спасенный жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыва
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Взрыв газа на северо-востоке МосквыМосгазМоскваПроисшествия
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