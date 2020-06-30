В Приморье после ливней ограничили проезд к трем селам

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Прошедшие в Приморье ливни ограничили проезд к трем селам в трех районах края, сообщает правительство региона.
Затяжные дожди начались в Приморье с вечера 20 июня. В пятницу, 26 июня, осадки усилились. Во Владивостоке затопило улицы. В крае размыло дороги, на утро 29 июня был ограничен или отсутствовал проезд на 11 участках дорог. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Кавалеровского и Чугуевского районов.
"Сильные дожди, прошедшие в Приморье 26-29 июня, осложнили обстановку на реках края, вызвав новую волну паводка… Нет проезда к селу Фурманово в Ольгинском районе, на месте работают дорожные службы, восстановление дороги планируется к вечеру 30 июня. В Кировском районе ограничен проезд к селу Подгорное, имеется перелив глубиной до 35 сантиметров", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Чугуевском округе затруднен проезд к селу Павловка, там перелив глубиной до 50 сантиметров. Также в селе Новомихайловка подтоплены грунтовыми водами придомовые территории и огороды по 20 адресам.
В Яковлевский районе ограничено движение на участке автодороги Загорное – Краснояровка, где есть перелив глубиной 35 сантиметров. В Черниговском районе на дороге Хабаровск – Владивосток – Абражеевка подтоплен подъезд к мосту, объезд участка возможен по дороге Штыково – Ивановка – Ретиховка.