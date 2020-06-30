В Приморье после ливней ограничили проезд к трем селам

"Сильные дожди, прошедшие в Приморье 26-29 июня, осложнили обстановку на реках края, вызвав новую волну паводка… Нет проезда к селу Фурманово в Ольгинском районе, на месте работают дорожные службы, восстановление дороги планируется к вечеру 30 июня. В Кировском районе ограничен проезд к селу Подгорное, имеется перелив глубиной до 35 сантиметров", – говорится в сообщении.