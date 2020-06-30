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Сбербанк сохранил бесплатное пополнение своих карт с карт других банков
Сбербанк в связи с постепенным выходом регионов из режима самоизоляции решил пока не возвращать комиссию за пополнение своих карт с карт других банков, сообщили РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T03:44
сбербанк россии
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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сбербанк россии, экономика

Сбербанк сохранил бесплатное пополнение своих карт с карт других банков

03:44 30.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Стенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сбербанк в связи с постепенным выходом регионов из режима самоизоляции решил пока не возвращать комиссию за пополнение своих карт с карт других банков, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Сбербанк в начале апреля в разгар пандемии коронавируса решил отменить комиссии за пополнение собственных карт с карт сторонних банков, а затем дважды продлял бесплатные переводы еще на месяц. В последний раз банк продлил решение до 30 июня.
"В рамках поддержки клиентов во время пандемии мы отменили комиссию за пополнение карт Сбербанка с карт других банков. В связи с постепенным выходом из режима самоизоляции мы решили пока не возвращать комиссию и до сих пор наблюдаем повышенный спрос клиентов на данную услугу", - отметили в банке.
Сбербанк в начале июня перевел своих клиентов на новую систему переводов, в рамках которой клиент в месяц может перевести другим пользователям системы до 50 тысяч рублей бесплатно, а затем может купить подписку для бесплатных переводов или платить комиссию в 1% с каждой транзакции. При этом при переводе в банкоматах клиент должен заплатить 1% от транзакции, а в офисе банка - 1,5% при переводе другим клиентам.
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры
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