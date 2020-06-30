Сбербанк сохранил бесплатное пополнение своих карт с карт других банков

Сбербанк в начале апреля в разгар пандемии коронавируса решил отменить комиссии за пополнение собственных карт с карт сторонних банков, а затем дважды продлял бесплатные переводы еще на месяц. В последний раз банк продлил решение до 30 июня.

"В рамках поддержки клиентов во время пандемии мы отменили комиссию за пополнение карт Сбербанка с карт других банков. В связи с постепенным выходом из режима самоизоляции мы решили пока не возвращать комиссию и до сих пор наблюдаем повышенный спрос клиентов на данную услугу", - отметили в банке.

Сбербанк в начале июня перевел своих клиентов на новую систему переводов, в рамках которой клиент в месяц может перевести другим пользователям системы до 50 тысяч рублей бесплатно, а затем может купить подписку для бесплатных переводов или платить комиссию в 1% с каждой транзакции. При этом при переводе в банкоматах клиент должен заплатить 1% от транзакции, а в офисе банка - 1,5% при переводе другим клиентам.