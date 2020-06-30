Новые сезоны мультфильма "Смешарики" планируют запустить до 2025 года

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Новые сезоны популярного мультсериала "Смешарики" могут появиться в России до 2025 года, философия бренда останется неизменной, несмотря на возможные отличия будущих эпизодов, рассказала в интервью РИА Новости продюсер анимационного проекта "Смешарики" Юлия Николаева.
"Мы планируем сейчас сразу несколько сезонов на следующие пять лет. Кроме того, обдумываем создание новых полнометражных фильмов, хотя на данный момент команда полностью сконцентрирована на новом сезоне", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, есть вероятность, что новые сезоны будут отличаться, команда проекта в ближайшее время приступит к обсуждению этого вопроса, однако философия бренда останется неизменной.
Премьера новых эпизодов "Смешариков", предыдущий сезон которого выходил лишь в 2010 году, состоялась 18 мая в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD. Зрители увидят 52 серии с приключениями полюбившихся героев. Также мультфильм осенью можно будет посмотреть на одном из российских телеканалов.
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