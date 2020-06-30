СМИ: ряд крупных компаний приостанавливают рекламу в Facebook

По его данным, до конца июля приостанавливают размещение рекламы в Facebook и Instagram компании Adidas и Reebok, заявившие о намерении разработать критерии, которые позволят сделать как их самих, так и их партнеров "ответственными за создание и поддержание безопасной окружающей обстановки". Ford в ближайшие 30 дней также не будет размещать рекламу, чтобы провести оценку своего присутствия на платформах Facebook.