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СМИ: ряд крупных компаний приостанавливают рекламу в Facebook
Компания Adidas с ее дочерней Reebok, а также автогигант Ford и ряд других фирм присоединяются к бойкоту Facebook, приостанавливая рекламу в ее соцсетях,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T03:21
facebook
ким ён сам
microsoft corporation
unilever
adidas ag
ford motor
майкл блумберг
марк цукерберг
калифорния
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калифорния
сша
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150922/51/1509225169_0:0:2924:1645_1400x0_80_0_0_e965c04f7e1f85ce09ac553980c79f67.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
facebook, ким ён сам, microsoft corporation, unilever, adidas ag, ford motor, майкл блумберг, марк цукерберг, калифорния, сша, в мире

СМИ: ряд крупных компаний приостанавливают рекламу в Facebook

03:21 30.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтенд компании Facebook
Стенд компании Facebook
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Стенд компании Facebook. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Компания Adidas с ее дочерней Reebok, а также автогигант Ford и ряд других фирм присоединяются к бойкоту Facebook, приостанавливая рекламу в ее соцсетях, сообщил телеканал CNBC.
По его данным, до конца июля приостанавливают размещение рекламы в Facebook и Instagram компании Adidas и Reebok, заявившие о намерении разработать критерии, которые позволят сделать как их самих, так и их партнеров "ответственными за создание и поддержание безопасной окружающей обстановки". Ford в ближайшие 30 дней также не будет размещать рекламу, чтобы провести оценку своего присутствия на платформах Facebook.
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27 июня, 09:46
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В свою очередь одна из крупнейших компаний США в области информационных технологий Hewlett-Packard (HP) приостанавливает размещение рекламы в Facebook до тех пор, пока в соцсети не появятся "более надежные" меры защиты. Производитель чистящих средств Clorox, сеть ресторанов Denny's, компании Edgewell Personal Care и Conagra также приостанавливают рекламу в Facebook и Instagram.
Между тем портал Axios сообщил, что решение приостановить рекламу в Facebook и Instagram приняла компания Microsoft, которая, впрочем, в отличие от многих других компаний, обеспокоена не политикой Facebook, а тем, как именно ее реклама показывается. По сведениям портала, в компании недовольны тем, что ее реклама появляется рядом с "нежелательным контентом".
Компания The Pepsi Bottling Group , завод по розливу напитков
28 июня, 20:10
Компания PepsiCo присоединилась к рекламному бойкоту Facebook
Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом". После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever и Starbucks заявили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них - и в других соцсетях.
Агентство Блумберг в субботу привело данные, что из-за бойкота рекламы в социальных сетях корпорации глава Facebook Марк Цукерберг потерял примерно 7,2 миллиарда долларов. Сам Цукерберг при этом ранее заявил, что компания внесет изменения в свою политику и запретит "ненавистнические" высказывания в рекламе, размещенной в соцсети.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
Иконки социальных сетей на экране смартфона
27 июня, 01:42
Facebook запретит ненависть в рекламе
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FacebookКим Ён СамMicrosoft CorporationUnileverAdidas AGFord MotorМайкл БлумбергМарк ЦукербергКалифорнияСШАВ мире
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