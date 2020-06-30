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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573656170.html
СМИ: многие штаты США решили повременить со смягчением мер из-за COVID-19
Не менее 14 американских штатов на фоне роста заболеваемости коронавирусом решили повременить со смягчением ограничений в связи с COVID-19, приостановив или... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T04:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мичиган
майами
сша
в мире
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мичиган
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573647123_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_bbd9642c81742a9a238da5367e382eda.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, мичиган, майами, сша, в мире

СМИ: многие штаты США решили повременить со смягчением мер из-за COVID-19

03:19 30.06.2020 (обновлено: 04:26 30.06.2020)
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© REUTERS / Callaghan O'HareСкорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
© REUTERS / Callaghan O'Hare
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона . Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Не менее 14 американских штатов на фоне роста заболеваемости коронавирусом решили повременить со смягчением ограничений в связи с COVID-19, приостановив или свернув соответствующие планы, сообщил телеканал CNN.
По его данным, по мере приближения Дня независимости США, который отмечается 4 июля, должностные лица стремятся не допустить повторения ситуации с Днем поминовения, когда на пляжи, бары и вечеринки отправились тысячи людей.
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Отмечается, что в Техасе и ряде регионов Калифорнии вновь закрылись бары, а в Майами, Форт-Лодердейле и Палм-Бич запретили посещать пляжи в предстоящие выходные. В барах Флориды временно запретили употребление алкоголя. Как подчеркивает телеканал, ранее в этом месяце в штате Мичиган 85 человек заразились коронавирусом после посещения местного бара.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 2 564 163 случаев COVID-19, скончались 125 928 человек. По этим показателям Соединенные Штаты лидируют в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МичиганМайамиСШАВ мире
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