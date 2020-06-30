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В Алжире продлили комендантский час в большинстве регионов из-за COVID-19
Власти Алжира продлили до 13 июля комендантский час в связи с коронавирусом в 29 провинциях страны, говорится в полученном РИА Новости заявлении канцелярии... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T03:17
2020-06-30T03:17
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, алжир (республика), в мире
КАИР, 30 июн – РИА Новости.
Власти Алжира
продлили до 13 июля комендантский час в связи с коронавирусом в 29 провинциях страны, говорится в полученном РИА Новости заявлении канцелярии премьер-министра Абдельазиза Джерада.
"Власти постановили продлить в 29 провинциях страны до 13 июля комендантский час, длиться он будет с 20.00 до 05.00 (c 22.00 мск до 07.00 мск)", - говорится в сообщении.
Комендантский час остается в силе, в том числе, в столице Алжире и крупном городе Оран, где одни из самых высоких показателей новых случаев инфицирования. Введен запрет на любые массовые семейные празднования, свадьбы, запрещается работа ярмарок и рынков скота.
В 19 других провинциях страны комендантский час отменен. При этом власти отметили, что в случае возникновения очага инфекции в конкретном районе или деревне в них может быть введен круглосуточный карантин.
По всей стране остается обязательным ношение масок в общественных местах, нарушителям грозят штрафы и другие наказания, запрещены массовые собрания, способствующие распространению вируса.
Также премьер поручил расширить сеть лабораторий, в том числе частных, где проводятся ПЦР-тесты на коронавирус.
Согласно последним данным министерства здравоохранения страны, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 13 571, в том числе 9 674 случая выздоровления и 905 случаев летального исхода. В понедельник минздрав сообщил о 298 новых случаях заболевания, а днем ранее о 305 новых заболевших – это рекорд в стране с начала пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.