В Алжире продлили комендантский час в большинстве регионов из-за COVID-19

КАИР, 30 июн – РИА Новости. Власти Власти Алжира продлили до 13 июля комендантский час в связи с коронавирусом в 29 провинциях страны, говорится в полученном РИА Новости заявлении канцелярии премьер-министра Абдельазиза Джерада.

"Власти постановили продлить в 29 провинциях страны до 13 июля комендантский час, длиться он будет с 20.00 до 05.00 (c 22.00 мск до 07.00 мск)", - говорится в сообщении.

Комендантский час остается в силе, в том числе, в столице Алжире и крупном городе Оран, где одни из самых высоких показателей новых случаев инфицирования. Введен запрет на любые массовые семейные празднования, свадьбы, запрещается работа ярмарок и рынков скота.

В 19 других провинциях страны комендантский час отменен. При этом власти отметили, что в случае возникновения очага инфекции в конкретном районе или деревне в них может быть введен круглосуточный карантин.

По всей стране остается обязательным ношение масок в общественных местах, нарушителям грозят штрафы и другие наказания, запрещены массовые собрания, способствующие распространению вируса.

Также премьер поручил расширить сеть лабораторий, в том числе частных, где проводятся ПЦР-тесты на коронавирус.

Согласно последним данным министерства здравоохранения страны, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 13 571, в том числе 9 674 случая выздоровления и 905 случаев летального исхода. В понедельник минздрав сообщил о 298 новых случаях заболевания, а днем ранее о 305 новых заболевших – это рекорд в стране с начала пандемии.